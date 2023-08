Tämä USB-muistitikku kestää brute force -hyökkäykset

Kingston Digital Europe on lanseerannut uuden muistitikun, joka on tarkoitettu vastaamaan viranomaisten tiukkoihin turvallisuusvaatimuksiin. IronKey Keypad 200C tuo datan siirtelyyn FIPS 140-3 -standardin 3-tason sertifioidun suojauksen käyttöjärjestelmästä riippumatta.

Tikussa on aakkosnumeerinen näppäimistö, jolla sen datan saa PIN-koodin avulla purettua. Tikku sisältää 256-bittisen XTS-AES-laitteistopohjaisen salauksen, Brute Force -salasanahyökkäyssuojauksen ja BadUSB-suojauksen digitaalisesti allekirjoitetun laiteohjelmiston kanssa.

Multi-PIN-vaihtoehdon (Järjestelmänvalvoja/Käyttäjä) avulla näppäimistön avulla voidaan määrittää helposti muistettava aakkosnumeerinen PIN-koodi järjestelmänvalvoja- tai käyttäjätileille. Järjestelmänvalvoja voi palauttaa käyttäjän PIN-koodin päästäkseen asemaan, jos käyttäjän PIN unohtuu.

IronKey Keypad 200C on saatavana 8, 16, 32 64, 128 ja 256 gigatavun kapasiteeteilla. FIPS 140-3 Level 3 -sertifiointi on yhtiön mukaan valmistumassa. Se on läpäissyt laboratoriotestit ja odottaa NIST:n hyväksyntää.