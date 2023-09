IoT-yhteyksissä on kasvava tarve varmistaa, että laitteet ovat berkon ulottuvilla silloinkin, kun kännykkäverkkoa ei ole saatavilla. Sveitsiläinen u-blox on nyt esitellyt ensimmäisen IoT-moduulinsa, jossa on mukana sekä matkapuhelin- että satelliittiyhteys paikannuksen lisäsi.

Huawein liiketoiminta on kohdannut vakavia ongelmia vuodesta 2019 lähtien, kun pakotteiden laajuutta on koko ajan kasvatettu. Siksi uutiset yhtiön uudesta mobiiliprosessorista ovat yllättäviä. Huawei on tehnyt jotain, minkä ei pitänyt olla mahdollista.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on tehnyt valtioneuvostolle tutkimuksen Suomessa toimivista kriittisen teknologian yrityksistä. Tutkimuksesta selviää paljon mielenkiintoista, kuten se, että Euroopan Unioni suhtautuu nykyään kategorisen kriittisesti kiinalaisyritysten yrityksiin hankkia kriittistä teknologiaa tai alan yrityksiä.

Raspberry Pille on kehitetty monia kilpailevia kortteja, joista Milk-V on yksi mielenkiintoisimpia. Yhtiö on aiemmin julkaissut kolme muuta yhden kortin tietokonetta, jotka monet ovat hyvin samanlaisia kuin kuuluisa kilpailija.

Kyberturvallisuusyhtiö Fortinet on julkaisut uusimman Global Threat Landscape Report -katsauksen. Raportista selviää muun muassa, että kiristyshaittaohjelmia havainneiden organisaatioiden määrä laski vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla viiden vuoden takaisesta 22 prosentista 13 prosenttiin.

Mouser Electronics myy nyt verkkokaupassaan Molexin uusia Sunshade 5-in-1 -antenneja. Kehittyneisiin hyötyajoneuvoihin ja langattomiin sovelluksiin suunnitellut Sunshade 5-in-1 -antennit yhdistävät LTE/5G-mobiiliverkon, Wi-Fi-yhteydet ja GNSS-paikannustoiminnot yhdeksi kompaktiksi laiteratkaisuksi.

Tänä vuonna maailmassa myydään IDC:n ennusteen mukaan 1,15 miljardia älypuhelinta. Lukema on alhaisin kymmeneen vuoteen. Markkinoista noin viidesosa kuuluu Applen iOS-leirille, mutta Androidiin verrattuna iPhonen keskihinta on lähes nelinkertainen.

Linux on taatusti menestynein suomalainen ohjelmistoinnovaatio, mutta Strömbergillä 40 vuotta sitten kehitetty MicroSCADA on sekin saavuttanut kovan suosion. Ohjelmisto valvoo sähkönsaantia yli 10 prosentille maailman väestöstä.

Python on eittämättä tämän hetken suosituin ohjelmointi työkalu, mutta sillä on omat puutteensa. Yksi niistä on hitaus. Tyypillisesti Python on 100-1000 kertaa muita kieliä hitaampi, mutta nyt amerikkalaistutkijat ovat kehittäneet työkalun, jonka avulla Pythoniin saadaan vauhtia.

TDK kertoo aloittaneensa MEMS-pohjaisen lentoaikaa mittaavan ultraäänianturin volyymituotannon. SmartSonic ICU-20201 -piiri on 3,5 x 3,5 millimetrin koteloon ahdettu kaikuluotain.

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan elokuussa rekisteröitiin 7 823 uutta henkilöautoa, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Koko vuonna on rekisteröity hieman yli 61 000 uutta autoa, joista täyssähköisiä on ollut 32,4 prosenttia. Joka viides auto oli ladattava hybridi.

Kvanttiuhkasta on puhuttu jo pitkään. Kun kvanttikoneet ovat kaupallisesti tarjolla, kaikki nykyiset salaustekniikat joutuvat romukoppaan, maalailee moni. Standardointijärjestö NIST yrittää hillitä paniikkia. Kvanttikoneiden hyökkäykset kestävät salausstandardit valmistuvat jo ensi vuonna.

OnePlus aikoo julkistaa OxygenOS-käyttöjärjestelmän version 14 globaalisti syyskuun 25. päivä. OxygenOS 14 on yksi ensimmäisistä Android 14:een perustuvista käyttöjärjestelmistä. Luvassa lienee uutta sekä käyttökokemukseen että lataustekniikkaan.

Viime aikoina on kiinnitetty paljon huomiota piikarbidi- eli SiC-tekniikkaan ja sen mahdolliseen käyttöön tehoelektroniikassa, mutta asiasta on syntynyt myös väärinkäsityksiä. On syytä oikoa vääriä oletuksia, jotta suunnittelijat voisivat olla varmempia SiC-komponenttien käyttämisestä tulevaisuudessa.

Galliumnitridi eli GaN on jo kutistanut älypuhelimien laturit ja parantanut niiden hyötysuhdetta, mutta seuraavaksi vuorossa ovat teollisuuden teholähteet. ROHM on esitellyt uudet tehoasteet EcoGaN-sarjaan. Ne tarkoittavat pienempää kokoa ja pienempiä häviöitä.

Vodafone UK aikoo korvata laitteet 2500 tukiasemassa Walesissa ja Lounais-Englannissa. Huawein laitteet otetaan pois, mutta Nokian ja Ericssonin harmiksi tukiasemiin tulee uusia Open RAN -toteutuksia.

Berliinin IFA-messujen alla Philipsin entinen valaisinyksikkö Signigy on tehnyt merkittäviä tuotejulkistuksia. Lamppujen rinnalle on tuotu älyvaloja, tunnistimia ja kameroita. Merkittävä on myös uutinen, että Philips Hue- sarjan tuotteet alkavat puhua Matteria jo syyskuun softapäivotyksen jälkeen.

Aurinkokennojen hyötysuhdetta yritetään parantaa koko ajan, mutta piipohjaisissa kennoissa 29 prosenttia tiedetään teoreettiseksi rajaksi. Nyt tutkijat ovat onnistuneet ylittämään 30 prosentin haamurajan ns. hybridikennoissa, joissa on yhdistetty piitä ja perovskiittia.

Intel toki tunnetaan x86-prosessoreistaan, mutta on yhtiö suunnitellut ja valmistanutkin RISC-prosessoreja. Uusin suunnittelu on PIilakson Hot Chips -näyttelyssä esitelty prosessori, jossa on kahdeksan ydintä ja peräti 528 säiettä.

Sinkistä ja ilmasta valmistetut akut voivat olla sähköajoneuvojen tulevaisuus. Australilaisessa Edith Cowan Universityssä tehdyssä tutkimuksessa testattiin sinkki-ilma-akkuja käyttämällä halvempien, turvallisempien ja kestävästi tuotettujen materiaalien yhdistelmää, mikä mahdollisti paremman käyttöiän ja suorituskyvyn.