65 wattia tehoa useammasta USB-portista

Tehoelektroniikkaa kehittävä kalifornialainen Silanna Semiconductor on esitellyt evaluointikortin, jonka avulla voidaan kehittää usean portin USB-latausratkaisuja. Alusta tukee 65 watin lataustehoa sekä USB-PD- ja QC-pikalatausta.

SZPL3002AA-EVB03 -kortille on integroitu kolme Silannan SZPL3002A DC/DC-muunninpiiriä. Nämä ovat markkinoiden ensimmäisiä integroituja buck-muuntimia, jotka tarjoavat älykkäitä tehonjako-ominaisuuksia. Mukana on kaksi USB-C-naarasliitintä ja yksi USB-A-liitin, ja ruuviliittimet sijaitsevat tulossa tasavirtalähteeseen (yleensä 24 V) liittämistä varten.

Kortti on esikonfiguroitu tehtaalta sopimuskokoonpanoilla kahdelle 65 W Type-C PD -portille ja 18 watin A-tyypin QC-portille. Kokonaisteho on rajoitettu 65 wattiin, ja laiteohjelmisto valvoo ja jakaa sitä jatkuvasti porttien välillä. Kytkentätaajuus on asetettu 667 kHz:iin 8 ms:n käynnistysajalla.

SZPL3002AA-EVB03 Ominaisuudet

Tukee kytkentätaajuuksia 2 MHz asti

Korkea hyötysuhde 3,3 ~ 21,5 V Vout, 3,25 A

Valittavissa olevat konfiguraatiot – vähentää tarvittavaa ohjelmointia

Täysi tuki moniporttiselle jaetulle teholle tyypin C ja tyypin A porttien välillä

Lämpötilan laukaisema tehon kuristus

Laaja tulojännitealue: 7 V - 27 V

Integroitu USB-PD-ohjain, joka tukee USB-PD R3.1, PPS, BC1.2, QC 2.0/3.0/4.0/4.0+/5.0

Integroitu 100 mW VCONN tehontuotanto eMarked-kaapeleille

UVLO/OCP/OVP/UVP/OTP-suojat

Lisätietoja täällä.