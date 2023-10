Polar tarkensi biomittaustaan

Polar on julkaissut uuden lippulaivatuotteensa Vantage 3:n. Yhtiö kehuu erityisesti uutta Elixir-mittausteknologiaa, jonka ansiosta 599 euroa maksava kello mittaa aiempaa selvästi tarkemmin sekä sykettä ett veren happisaturaatiota.

Polarin mukaan Elixiriä on kehitetty vuosien ajan. Se tuo mukanaan huomattavia parannuksia aikaisempiin malleihin esimerkiksi kaikkien aikojen tarkimman optisen sykkeenmittauksen muodossa. Algoritmien parannusten ohella uudistettu anturirakenne on vähemmän altis valovuodon ja käsivarren liikkeen aiheuttamille häiriöille. Entistä tehokkaampi virrankäyttö tarjoaa jopa 25 prosenttia tarkemman sykkeenmittauksen monissa suosituimmissa urheilulajeissa, kuten juoksussa ja pyöräilyssä.

Vantage 3:n pulssioksimetrin mittaa veren happisaturaatiota, mikä on tärkeä mittari korkean paikan harjoittelussa. Elixir-alustan SpO2-anturi on validoitu yhteistyössä Kanadan urheiluinstituutin testausryhmän kanssa kansainvälisen standardointijärjestön ISO-protokollilla, joita tyypillisesti käytetään lääketieteellisten laitteiden kehittämisessä. Tulokset osoittivat, että Polar SpO2 -sensorin tarkkuus vastaa kuluttajille saatavilla olevia sormenpään pulssioksimetreja ja sen virhemarginaali on alle 3,5 prosenttia.

Elixiriin on myös sisäänrakennettu EKG-mittaus, jonka ansiosta Vantage V3:n käyttäjät voivat ottaa sydänfilmin eli EKG:n (elektrokardiogrammin) vain 30 sekunnissa. Ominaisuus mahdollistaa ortostaattisen eli verenkiertojärjestelmän toimintaa selvittävän testin tekemisen helposti missä tahansa.

Lisäksi Polar Elixir mahdollistaa kehon lämpötilan automaattisen mittauksen yön aikana. Polar Vantage V3 seuraa lämpötilanvaihtelua unen aikana ja tarjoaa näin tietoa lämmönsäätelystä, unenlaadusta ja kehon kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Vantage V3 maksaa 599 euroa. V2-edeltäjään verrattuna kellon prosessori on 129 prosenttia tehokkaampi ja GPS käyttää kahta eri taajuusaluetta. Ladattuna kello kestää 140 tunnin yhtäjaksoisen harjoittelun. Kellotilassa akku jaksaa kahdeksan päivän ajan.