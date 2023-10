ROHM kutisti nappikuulokkeen tunnistinpiirin

Kun esimerkiksi nappikuulokkeissa halutaan kutistaa virrankulutusta, se kannattaa sulkea heti kun nappi irrotetaan korvasta. Tämä onnistuu läheisyysanturilla. ROHM on nyt kutistanut tällaisen anturin 2 x 1 millimetrin kokoon.

Läheisyysanturi RPR-0720 on optimoitu sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä/irrottamista ja läheisyyden havaitsemista. Sirulle on integroitu VCSEl-laser ja anturipiiri samaan koteloon. Pitkälle integroitu ratkaisu on suunniteltu erityisesti puettaviin laitteisiin.

VCSEL-laserin avulla RPR-0720 voidaan suunnata paremmin kuin ledejä käyttävä emittoiva elementti. Kompakti koko saavutetaan optimoimalla moduulirakenne ja ROHM kehuukin kutistaneensa sirun pinta-alaa noin 78 prosenttia perinteisiin tuotteisiin verrattuna.

Samanaikaisesti sisäänrakennetun VCSEL:n laaja tulojännitealue (2,7 V - 4,5 V) eliminoi oheisjännitetehostinpiirin (joka koostuu virtalähteen sirusta, kolmesta kondensaattorista ja yhdestä kelasta) tarpeen litiumioniparistoa käytettäessä. Tämä säästää tilaa, mikä johtaa pienempiin sovelluksiin ja lisää akun kapasiteettia.

ROHM tarjoaa myös evaluointikortin RPR-0720-läheisyysanturiin pohjaavien laitteiden kehitykseen. Lisätietoja täällä.