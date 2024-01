Lisää peittoa uuden polven Wi-Fi 6E -antenneilla

Wi-Fin uusin polvi eli 6E laajentaa tekniikan käyttöä 6 gigahertsin taajuuksille. Tästä on palon hyötyä myös teollisuuskäytössä. Mouser Electronics on laajentanut antennivalikoimaansa uusilla sisäänrakennetuilla, joustavilla ja ulkoisilla Wi-Fi 6E -ratkaisuilla.

Toimiessaan vanhojen 2,4 ja 5 GHz:n verkkojen yläpuolella Wi-Fi 6E mahdollistaa paremman optimoinnin, vähemmän häiriöitä ja pienemmän viiveen. Turvallisuus on myös parantunut, sillä WPA3-sertifiointi (Wi-Fi Protected Access 3) on pakollinen kaikille Wi-Fi 6E -laitteille. Lanseerauksensa jälkeen vuodesta 2020 lähtien Wi-Fi-6E:n käyttöönotto on laajentunut monenlaisiin teollisiin ja kuluttajapaikkoihin, mukaan lukien toimistot, valmistuslaitokset, kliiniset ympäristöt ja asuinalueet. Näin ollen Wi-Fi-6E:n tukeminen on tullut välttämättömäksi uusimmissa suorituskykyisissä langattomissa laitteissa.

Mouserin uusiin 6E-antenniratkaisuihin kuuluvat Linx Technologiesin / TE Connectivityn sisäänrakennetut Wi-Fi 6E/Wi-Fi 7 -antennit. Ne ovat joka suuntaan säteileviä kolmitaajuisia antenneja, jotka on suunniteltu uusimpiin Wi-Fi 6E -laitteisiin. Ulkoisena ratkaisuna ne voidaan helposti kiinnittää metallirunkoon ainutlaatuisen snap-in-ominaisuuden avulla, jolloin kiinnitystarvikkeita ei tarvita. Wi-Fi 6E -toiminnallisuuden lisäksi ne mahdollistavat langattoman Bluetooth- ja ZigBee-viestinnän sekä tukevat tulevia Wi-Fi 7 -verkkoja.

Abraconin kolmitaajuinen Wi-Fi 6E -antenni on puolestaan joustava antenni tarjoaa korkean suorituskyvyn matalaprofiilisessa ja helposti integroitavassa paketissa. Taajuusalue kattaa alueen 2400-7125 MHz. Antenni auttaa parantamaan Wi-Fi-signaalien kantamaa ja tarjoamaan luotettavaa ja nopeaa yhteyttä ruuhkaisissa julkisissa tiloissa ja monimutkaisissa teollisuusympäristöissä.

Kyocera AVX:n antennivalikoima sisältää ratkaisuja, jotka on suunniteltu sopimaan erilaisiin Wi-Fi-yhteyteen liitettyihin sovelluksiin. FR4-pohjaisessa WXP3015W08-antennissa (kuvassa) on sisäänrakennettu Wi-Fi-dipolirakenne ja se tarjoaa korkean suorituskyvyn liitettävyyden ja signaaliherkkyyden pienessä pakkauksessa. Se vie vähän tilaa ja on helppo kiinnittää. Wi-Fi 6E -yhteyksille sen huippuvahvistus on 5,90 dBi ja keskimääräinen hyötysuhde 60 prosenttia. Kyoceran AVX-sarja sisältää myös leimattuja metalli- ja taipuisia painettuja Wi-Fi 6E -antenneja, jotka käyttävät sen patentoitua eristettyä magneettista dipolia (IMD) sekä useita kaapelipituuksia ja päätevaihtoehtoja.

Lisätietoja täällä.