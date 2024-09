Saksalainen Kontron esittelee uuden tehokkaan MiniITX-emolevyn teollisuuskäyttöön. K3836-Q/R- on suositun D3633-S mini-ITX -emolevyn seuraaja, ja se on varustettu uusimmilla 12., 13. ja 14. sukupolven Intel Core -prosessoreilla ja kattavilla liitännöillä.

Tehoelektroniikan kärkinimiin kuuluva onsemin on esitellyt uuden sukupolven pii- ja piikarbidihybriditehointegroidut PIM-tehomoduulit F5BP-koteloissa. Ne sopivat ihanteellisesti tehostamaan hyötykäyttöön tarkoitettujen aurinkosähköinvertterien tai energian varastointijärjestelmien (ESS) sovellusten tehoa.

Telia on tuonut tarjolle paikannustekniikan, jonka avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat seurata lääketieteellisiä laitteita, kuten sänkyjä, pyörätuoleja ja muita toiminnan kannalta kriittisiä laitteita. Telia Tracking perustuu Wi-Fi-verkon tukiasemiin, mutta sijaintitietoa on tarkennettu RTLS-tekniikalla.

Apple esitteli eilen illalla uudet 16-sarjan iPhone-puhelimensa, jotka ovat tietenkin tämän hetken kuumin uutinen teknologiamaailmassa. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet uudet A18- ja A18 Pro -prosessorit, joista on havaittavissa hieman huolestuttava kehitys.

Italialainen SECO on tänään julkistanut Clea OS -käyttöjärjestelmän osaksi Clea-ohjelmistopakettiaan. Clea OS on teollisuustason sulautettu Linux-käyttöjärjestelmä, joka on suunniteltu yksinkertaistamaan elektronisten tuotteiden kehitystä ja ylläpitoa, joissa vaaditaan korkeaa luotettavuutta ja turvallisuutta.

Nokia on julkisesti kiistänyt kaikki huhut mobiiliverkkojen liiketoimintansa myynnistä, mutta markkinoilla asiasta puhutaan edelleen. Huhujen mukaan Nokia keskittyisi kiinteisiin, erityisesti optisiin laajakaistaverkkoihin. Dell´Oron mukaan näissäkään verkoissa ei ole odotettavissa isoa kasvua.

Nokia ilmoitti tänään, että Team Telecom Armenia otti käyttöön sen 25G PON-kuituratkaisun. Sopimuksen myötä Telecom Armeniasta tulee yksi ensimmäisistä operaattoreista Kaukasuksen ja Keski-Aasian alueilla, joka tarjoaa joitain nopeimmista kaupallisesti saatavilla olevista Internet-nopeuksista.

Euroopan komission uusin ase teknologiakilpailussa Kiinaa ja Yhdysvaltoja vastaan on AI Factory eli tekoälytehdas. Siinä ideana on käyttää EuroHPC-hankkeen tulevien tekoälykeskusten laskentakapasiteettia, kun kehitetään Euroopan omia, luotettavia generatiivisen tekoälyn malleja. Yksi tehtaista halutaan Suomeen.

Virtuaalilaseistaan tunnettu Varjo valmistaa tuotteita myös Yhdysvaltain hallinolle. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, etteivät laitteiden radiot voi ottaa yhteyksiä ulospäin. Nyt Varjo on ottanut käyttöön toisen tällaisen suojatun tuotannon tilat.

Avnet on ottanut käyttöön uuden tuotenimen sulautetuille tuotteilleen, joita aiemmin kehitettiin Avnet Embedded -nimen alla. Uusi yritys on nimeltään Tria Technologies. Sen alle kuuluvat sulautetut korttitietokoneet, järjestelmät ja näihin liittyvät suunnittelu- ja valmistuspalvelut.

Münchenissä joka toinen vuosi järjestettävä ammattielektroniikan jättitapahtuma Electronica täyttää jo 60 vuotta. Vuonna 1964 Electronica oli Saksan ensimmäinen messu, joka oli omistettu pelkästään elektroniikkakomponenteille. Nyt messu järjestetään marraskuun 12.15. päivinä ja ensimmäistä kertaa Electronica levittäytyy Münchenin messukeskuksen jokaiseen 18 halliin.

Nordic Semiconductor on esitellyt tähän asti pienimmän ja vähävirtaisimman SiP-järjestelmäpiirin ja sitä tukevan kehitysalustan. Uusi nRF9151 on täysin integroitu, esisertifioitu SiP-ratkaisu, jossa on sovellus-MCU laajaan sovelluskehitykseen tai käytettäväksi erillisenä matkapuhelinmodeemina.

Automaatio, tekoäly ja haittaohjelmakampanjoiden helppous tekevät kybersuojaajien työstä yhä vaikeampaa. Uusia haavoittuvuuksia hyödynnetään yhä nopeammin, joten yritysten aikaikkuna kutistuu koko ajan, sanoi Fortinetin FortiGuard Labsia johtava Derek Manky eilen yrityksensä Security Day -tapahtumassa Helsingissä.

Honor esitteli eilen odotetun Magic V3 -puhelimensa Berliinin IFA-messuilla. Kuvaa hyvin tämän hetken tilannetta, että Honor nappasi juuri taipuvanäyttöisten ykköstilan Euroopassa Samsungilta. Uusi Magic V3 tulee vain kasvattamaan merkin suosiota, toki pienin varauksin.

HMD eli Human Mobile Devices esittelee tähän mennessä uraauurtavimman laitteensa. HMD Fusionin erikoisuus on se, että peruslaitteen toimintoja ja ulkonäkyä voi muokata vaihdettavilla, erikseen myytävillä lisäosilla, joita HMD kutsuu outfiteiksi.

Teknologiayritys Novatron osallistuu Tarton yliopiston johtamaan uuteen kansainväliseen tutkimushankkeeseen, jossa kehitetään tekoälyyn perustuvia koneohjausratkaisuja maansiirto-, logistiikka- ja metsätalouden alan työvaiheisiin.

Helvarilla ilmoittaa, että Kim Långström on aloittanut toimitusjohtajana 2. syyskuuta 2024 alkaen. Långström siirtyy Helvarille Schneider Electricin ja Koneen johtotehtävistä. Hänellä on laaja kokemus älyrakennusten alalta, josta Helvar hakee uutta kasvua lähivuosina.

Helsingissä ja Palo Altossa toimiva Root Signals, joka on erikoistunut generatiivisen tekoälyn mittaamiseen “LLM-as-a-judge” tekniikalla, on kerännyt 2,8 miljoonan dollarin rahoituksen. Rahoituskierrokseen osallistui myös Business Finland.

Bluetooth Special Interest Group (SIG) on julkistanut uuden version tekniikan ydinmäärityksestä. Bluetooth Core Specification -versio 6.0 sisältää uusia ominaisuuksia ja useita ominaisuuksien parannuksia, joista yksi mielenkiintoisimmista on channel sounding eli kanavan kuulostelu.

Suomalainen miljoonan euron Millennium-teknologiapalkinto on myönnetty professori Bantval Jayant Baligalle, joka on keksinyt IGBT-transistorin (Insulated Gate Bipolar Transistor). Keksinnön ansiosta sähkölaitteiden maailmanlaajuista energiankulutusta on pystytty pienentämään radikaalisti, palkintoraati perustelee.