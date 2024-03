OPINION

GenAI auttaa myyjää myös kivijalkakaupassa

Yhä useampi kuluttaja tekee ostoksia sekä verkosta että kivijalkakaupoista. Kauppiaiden kannalta ostotavoissa on valtava ero – kivijalkakauppiaiden tappioksi. Verkkokauppiaille kertyy jatkuvasti dataa jokaisen asiakkaan ostokäyttäytymisestä, mikä mahdollistaa henkilökohtaisten profiilien ja osuvien jatkosuositusten luomisen. Entä jos kivijalkakauppojen työntekijöillä olisi aikaa samaan, kysyy AWS:n teknologiajohtaja Jarkko Hirvonen.

Vaikka monet kaupan työntekijät tuntevat asiakkaansa, on epärealistista odottaa heidän tekevän nopeita analyysejä kaikista eri järjestelmien kautta mahdollisesti saatavilla olevista tiedoista, kuten aikaisemmista ostoksista, verkkokaupan ostoskorin tuotteista, houkuttelevista tarjouksista ja nousevista muotitrendeistä.

Ratkaisu löytyy generatiivisesta tekoälystä, joka voi mullistaa asiakaskokemuksen myös kivijalkakaupoissa. Mad Mobilen Concierge AI -työkalu, jonka taustalla pyörii AWS:n generatiivinen tekoäly Amazon Bedrock, on suunniteltu auttamaan myyjiä tekemään räätälöityjä suosituksia ja tarjoamaan asiakkailleen aiempaa henkilökohtaisempaa palvelua.

Asiantuntevat työntekijät ovat vähittäiskaupan yritysten suurin voimavara. Heidän tehtävänsä on tuntea asiakkaansa ja olla heille aidosti avuksi. Nykypäivän hektinen tahti, monikanavaisuus ja alati muuttuva tuotevalikoima haastaa myyjiä. Tietoa on niin paljon, että ajan tasalla pysyminen ja datan hyödyntäminen relevanttien suosittelujen tukena on mahdotonta.

Concierge AI:n kaltainen AI-chatbot voi kuitenkin muuttaa tilanteen, sillä se pystyy auttamaan myyjää vastaamaan mihin tahansa kysymykseen niin asiakkaisiin kuin tuotteisiinkin liittyen. Concierge AI hyödyntää luonnollisen kielen mallia löytääkseen arvokasta tietoa.

Näiden tietojen pohjalta myyjä voi etsiä asiakkaita, jotka ovat esimerkiksi hakeneet uutta takkia tai olleet verkossa erityisen aktiivisia. Concierge AI voi tämän jälkeen rakentaa luettelon asiakkaista ja generoida teksti- tai sähköpostiviestin, jossa on henkilökohtaisia tuotesuosituksia suorine ostolinkkeineen. Nämä linkit sisältävät tunnisteita, jotka kohdentavat jokaisen myynnin oikealle työntekijälle, myös verkkokaupassa.

Tekoäly auttaa myymäläkokemuksen parantamisessa

Uusi työkalu antaa myyjille eväät myös paremman ja henkilökohtaisemman myymäläkokemuksen tarjoamiseen. Concierge AI voi esimerkiksi suositella kanta-asiakaspisteiden voimassaolon pidentämistä, mikäli asiakas todennäköisesti tekisi uuden ostoksen seuraavan kuuden kuukauden aikana. Se voi myös suositella alennuksen tarjoamista asiakkaalle ostoksen yhteydessä houkutellakseen häntä tekemään uusia ostoksia myöhemmin.

Generatiivinen tekoäly tekee myymälän työntekijöistä todellisia henkilökohtaisen palvelun superammattilaisia, jotka saavat asiakkaat tuntemaan itsensä huomioiduiksi. Tämä lisää sitoutuneisuutta, jolloin asiakkaat palaavat kivijalkakauppoihin entistä todennäköisemmin.

Kirjoittaja Jarkko Hirvonen on AWS:n teknologiajohtaja Suomessa ja Baltiassa. Hän tukee asiakkaita eri toimialoilla, kuten vähittäiskaupassa, kehittämään ja toteuttamaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liiketoiminnassaan.