OPINION

Onko ICT-infrastruktuuri riski Suomen teollisuudelle?

Digitan yhdessä Taloustutkimuksen kanssa teettämästä suomalaisen teollisuuden digitalisaatiota selvittävässä tutkimuksesta tulee ilmi, että noin 90 % prosentilla yrityksistä verkkoinfrastruktuuri ei kykene kunnolla vastaamaan langattoman infrastruktuurin, digitalisaation ja automatisaation kehittymiseen liittyviin haasteisiin. Jopa 87 prosenttia luottaa langattomassa tiedonsiirrossa edelleen Wi-Fi -verkkoihin, kirjoittaa Digitan liiketoiminnan kehitysjohtaja Henri Viljasjärvi.

Tämä on riski teollisuudenyritysten turvallisuuden, tietoturvan ja tuottavuuden kannalta nykyisessä maailmantilanteessa. Digitalisaatio ja automaatio asettavat yritykset aivan uuteen tilanteeseen langattoman infrastruktuurin osalta. Autonomiset laitteet, prosessien automatisointi sekä jatkuvasti kasvavat valmistuksen joustavuuden vaatimukset asettavat riman korkealle, jotta toimintaympäristö on turvallinen, tietoturvallinen sekä tuottava. Verkkoinfrastuktuuria on uusittava, mutta miten varmistetaan, että uusi infrastruktuuri mukautuu myös tulevaisuuden vaatimuksiin?

Kysymys on relevantti, sillä tutkimukseemme haastatelluista sadasta yrityspäättäjästiä lähes jokainen (93 %) kertoo digitalisoineensa tuotantonsa teknologiaa. Vastaajista 90 prosenttia myös uskoo teollisuuden digitalisaation lisääntyvän yrityksessään seuraavan kahden vuoden aikana.

Yritysten digitalisaation kehityksen suunta on ehdottoman positiivinen ja Suomen teollisuuden kannalta tärkeänä. Langaton tiedonsiirto oikein toteutettuna mahdollistaa joustavuutta, läpinäkyvyyttä tuotannon prosesseihin, parempaa tilannekuvaa ja lisää turvallisuutta.

On kuitenkin huolestuttavaa, että niin suuri osa tutkimukseen vastanneista kertoo yrityksensä käyttävän langattomana tiedonsiirtoteknologiana WiFi-verkkoja esimerkiksi turvallisempien 5G-privaattiverkkojen sijaan.

5G-privaattiverkko toimii lisensoidulla taajuudelle, jolloin häiriöiden riski on merkittävästi pienempi kuin lisensoimattoman taajuuden verkoissa. Automatisaatio ja digitalisaatio nostavat tietoturvan ja verkon suorituskyvyn vaatimukset korkealle – 5G:llä voidaan näihin haasteisiin vastata nyt ja tulevaisuudessa. Lisensoimattomien taajuuksien häirintäriski on mielestäni huolenaihe etenkin nykyisessä maailmantilanteessa.

Samaan aikaan yritysten on pakko pyrkiä langattomuuteen, jotta digitalisaatiosta saadaan kaikki irti. Langalliset lähiverkot ovat turvallisia, mutta ne tuovat mukanaan omia rajoituksiaan.

Tarve tietotuvalliseen tuotantoverkkoon on yrityksillä selvästi tiedossa, sillä tutkimuksemme mukaan peräti 60 prosenttia teollisuusyrityksistä kokee, että tuotantoverkkojen tulisi tukea paremmin tietoturvallista ja langatonta tiedonsiirtoa.

Siksi alan ammattilaisen näkökulmasta on erikoista, että yritykset yhä hyödyntävät privaattiverkkoja niin vähän. Vasta murto-osa yrityksistä käyttää 5G-privaattiverkkoja toimintansa digitalisoinnissa.

5G-privaattiverkkoratkaisu on teknologiana ylivertainen verrattuna muihin langattomiin tiedonsiirtoratkaisuihin. Privaattiverkko esimerkiksi toimii luvanvaraisilla kullekin asiakkaalle varatuilla taajuuksilla, joka takaa häiriöttömän tiedonsiirron ja tehokkaan verkon peiton rakentamisen. Lisäksi privaattiverkkoteknologia myös takaa mobiliteetin, eli saumattoman tiedonsiirron koko verkon alueella.

Nykyisessä maailmantilanteessa 5G-privaattiverkon on myös selvästi turvallisempi. Privaattiverkko rakennetaan yleensä niin, että data ei missään vaiheessa poistu yrityksen tiloista, ja se on osa yrityksen sisäverkkoa. Tällöin data on turvassa ja tiedonsiirron viiveetkin pysyvät pieninä. Se vaikeuttaa huomattavasti esimerkiksi ulkopuolisen toimijan häirintäyrityksiä.

Henri Viljasjärvi

Liiketoiminnan kehitysjohtaja

Digita