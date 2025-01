Nokia ja Ericsson järjestivät eilen Brysselissä New Industrial Ambition for Europe -huippukokouksen, jossa korostettiin Euroopan teknologiakilpailukyvyn kriittistä tilaa ja tarvetta välittömiin toimiin. Kokouksessa olivat mukana eurooppalaisen teknologia-alan ja politiikan kärkinimet, jotka vetoavat EU:n päättäjiin digitalisaation ja investointien priorisoimiseksi.

Tehokas tiedonsiirto on nykyautoissa kriittistä, kun kehittyneet kuljettajaa avustavat järjestelmät (ADAS), autonominen ajaminen ja huippuluokan viihdejärjestelmät kasvattavat tiedonkäsittelyn tarvetta. Tässä modernien ajoneuvojen vaatimuksia varten kehitetty PCIe 4.0 -teknologia nousee ratkaisevaan rooliin.

Raspberry Pi -säätiö on osoittanut, miten avoimuus ja vastuullisuus voivat muuttaa tapaa, jolla teknologiateollisuus käsittelee tietoturvaongelmia. RP2350-ohjainpiirin ympärille luotu vuoden mittainen hacking challenge toi esiin neljä merkittävää haavoittuvuutta, jotka on nyt dokumentoitu ja joiden korjaaminen on jo työn alla.

Sveitsiläinen u-blox on julkaissut ensimmäisen autokäyttöön suunnatun Wi-Fi 7 -moduulinsa, RUBY-W2:n. Moduuli on suunniteltu parantamaan autojen viihde- ja telematiikkajärjestelmien käyttökokemusta tuomalla nopeamman, luotettavamman ja monipuolisemman yhteyden autoilijoiden ja matkustajien käyttöön.

Tekoälyn yleistyminen haastaa datan tallennusratkaisujen rajoja. Tuotekehityksellään Silicon Motion pyrkii vastaamaan tekoälyn asettamiin kasvaviin tallennusvaatimuksiin.

Japanilainen tutkimusryhmä on kehittänyt uudenlaisen hybridimuotoiseen eleklyyttiin perustuvan litiumioniakun, joka lupaa ratkaista nykyisten akkujen suurimmat ongelmat: turvallisuuden ja käyttöiän. Tämä innovatiivinen akku, jossa yhdistetään kiinteä ja nestemäinen elektrolyytti, voi mullistaa sähköajoneuvojen ja -laitteiden tulevaisuuden.

Tietoturvayhtiö Check Point on laatinut ransomware-vuosiraportin viime vuodelta. 2024 oli ennätyksellinen kiristysohjelmahyökkäyksille, joita raportoitiin peräti 5414, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vuoden keskeisin trendi oli hajautettujen ja ammattimaisten kiristysohjelmaryhmien nousu sekä siirtymä tietovuotopohjaiseen kiristykseen (Data Leak Extortion, DXF).

LUT-yliopiston väitöskirjatutkija Tobias Wesselborg on kehittänyt tutkimuksessaan kaksi uutta prosessointimenetelmää, jotka mahdollistavat litiumin, nikkelin ja koboltin tehokkaan talteenoton käytetyistä litiumioniakuista. Nämä hydrometallurgiset menetelmät tarjoavat ratkaisuja kriittisten metallien talteenottoon ja kierrätykseen, vastaten teollisuuden kasvaviin tarpeisiin.

VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara on päättänyt siirtyä yhtiön ulkopuolelle kesäkuun lopussa. Vasara on johtanut VTT:tä erittäin menestyksekkäästi yhdeksän vuotta. Vasara jatkaa toimitusjohtajana kesäkuun loppuun saakka. Uuden toimitusjohtajan haku on käynnistynyt.

IDC:n ennakkotietojen mukaan globaalit älypuhelintoimitukset kasvoivat viime vuonna 1,24 miljardiin eli 6,4 prosenttia edellisvuodesta. Tämä osoittaa markkinoiden toipuneen kahden vaikean vuoden jälkeen. Kasvua vauhdittivat erityisesti Kiinan ja kehittyvien markkinoiden kysyntä sekä valmistajien aggressiiviset strategiat, kuten hintakampanjat, rahoitustarjoukset ja vaihto-ohjelmat.

Tampereella toimiva DSPeaker mullisti matalataajuisten äänien kokemuksen esittelemällä uuden ShakEQ-tuotteen Las Vegasin CES-messuilla. Uutuus tarjoaa täysin uudenlaisen tavan hyödyntää bassoshakereita, tuoden elokuvien, musiikin ja pelien immersiivisyyden uudelle tasolle.

Yhdysvaltojen hallinto on ottanut käyttöön uusia rajoituksia, joiden tarkoituksena on estää edistyneiden tekoälypiirien ja niihin liittyvien teknologioiden päätyminen Kiinaan. Uudet säännöt ovat herättäneet laajaa kritiikkiä alan yrityksissä, jotka pitävät niitä liian rajoittavina ja mahdollisesti haitallisina Yhdysvaltain teknologiasektorin kilpailukyvylle.

Elektronisten järjestelmien suunnittelutyökalujen myynti (Electronic System Design, ESD) kasvoi merkittävästi vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä. Alan liikevaihto nousi 8,8 prosenttia ja saavutti 5,1 miljardia dollaria. Kasvua vauhdittivat erityisesti tietokoneavusteisen suunnittelun (Computer-Aided Engineering, CAE) ja palveluiden vahva kehitys.

Nokia on vahvistanut asemaansa videoteknologian johtajana solmimalla monivuotisen patenttisopimuksen Samsungin kanssa. Uusi sopimus antaa Samsungille oikeuden hyödyntää Nokian kehittyneitä videoteknologioita televisioissaan ja alleviivaa Nokian merkitystä alan innovaattorina.

Infineon Technologies on kehittänyt uraauurtavan MEMS-pohjaisen ultraäänisensorin, joka yhdistää MEMS- ja ASIC-teknologiat yhteen siruun. Tämä innovaatio pienentää laitteen kokoa, parantaa suorituskykyä ja lisää toiminnallisuuksia avaten ovia uusiin sovelluksiin kulutuselektroniikassa, autoteollisuudessa ja lääketieteessä.

Arctic Wolf Labs on julkaissut tiedotteen, jossa se varoittaa Fortinetin FortiGate-palomuureissa havaitusta vakavasta turvallisuusuhasta. Kampanja, nimeltään "Console Chaos", on kohdistunut palomuurien julkisesti avoimiin hallintaliittymiin ja sisältää todennäköisesti nollapäivähaavoittuvuuden hyödyntämisen.

Mikro-ohjaimiin perustuvien sulautettujen järjestelmien sovelluskoodien testaukseen tarkoitetut debuggerit ja niihin liittyvät työkalut ovat välttämättömiä järjestelmien kehittäjille. Ne auttavat löytämään ja korjaamaan virheitä, testaamaan koodin suoritusta ja optimoimaan järjestelmän suorituskykyä.

Farnell on ilmoittanut yhdessä Micro:bit Educational Foundationin kanssa merkittävästä saavutuksesta: yhtiö on valmistanut ja toimittanut yli 10 miljoonaa micro:bit -taskutietokonetta yhdessä BBC:n kanssa.

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynti kääntyi kasvuun vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä, jolloin myynnin arvo nousi 4,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Koko vuoden 2024 yhteenlaskettu tukkumyynnin arvo oli 1,223 miljardia euroa, mikä on Sähköteknisen kaupan liitto ry:n (STK) tilastoissa kolmanneksi suurin vuosimyynti.

Northwestern-yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uuden menetelmän, jossa orgaaninen teollisuusjäte muunnetaan tehokkaaksi energian varastointimateriaaliksi. Tutkijoiden kehittämä innovaatio voi tulevaisuudessa mahdollistaa kestävämpien akkujen valmistuksen laajamittaisia sovelluksia varten. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun TPPO-jäteainetta (triphenyylifosfiinioksidia) käytetään virta-akkujen tutkimuksessa.