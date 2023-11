Teknologi23-messut käynnistyivät mitä ajankohtaisimmalla aiheella, kun automaatioyritys Sick järjesti tekoälyyn liittyvän tilaisuuden. Siinä tulevaisuuden tutkija Risto Linturi kertoi näkemyksiään tulevasta. Lopulta tekoäly vie liukuhihnat tehtaista, Linturi esitti.

Valokuituyhteyksiä vauhdilla Suomeen rakentava Valokuitunen on teettänyt tutkimuksen, jossa vertailtiin suomalaisten kotitalouksien laajakaistasta maksamaa hintaa. Vuonna 2018 yhden megabitin hinta sekunnissa oli 0,29 euroa, kun se tänä vuonna maksaa enää noin 0,13 euroa.

NXP Semiconductors aikoo tehdä yhteistyötä amerikkalaisen autojen tutkiin keskittyvän Zendarin kanssa kehittääkseen joka neljä kertaa nykyisiä tutkia tarkempia laitteita. Tavoitteena ovat ratkaisut, jotka mahdollistavat 5-taosn autonomiset ajoneuvot.

Autoteollisuus on siirtymässä kohti kestävämpää tulevaisuutta, kun ala tuo markkinoille yhä enemmän hybridi- ja täyssähköautoja sekä polttokenno- käyttöisiä autoja. Kriittisten toimintojen sähköistäminen vaatii luotettavia ratkaisuja suuritehoisten järjestelmien luomiseen, jakeluun ja ohjaamiseen. Piikarbidi on tässä avainroolissa.

Voisiko tekoälyn hyödyntäminen toimitusketjujen hallinnassa olla ratkaisu, tai edes yksi elementti jakelualan ikuisten” ongelmien ratkaisemissa, kirjoittaa Arrow Electronicsin entinen Suomen maajohtaja Veikko Sohlman.

Nokia-puhelimia valmistava HMD tuo ensimmäisenä älypuhelinten valmistajana laitteidensa valmistuksen Eurooppaan. Unkarissa alkaa yhtiön Nokia XR21-huippumallin tuotanto yritysasiakkaille. Lisää on luvassa, sanoo HMD:n toimitusjohtaja Jean-Francois Baril.

STMicroelectronics on lanseerannut 32-bittisen ohjainpiirin STM32C071, jossa on 128 kilotavua flash-muistia ja USB-ohjain. Tavoitteena on hyödyntää muutama kuukausi sitten julkistetun perusversion suosiota ja houkutella asiakkaita siirtymään suunnitteluissaan vanhemmista 8-bittisistä uuteen 32-bittiseen arkkitehtuuriin.

Privaattiverkot, automaatio ja tekoäly ovat muuttamassa tuotantoa eri sektoreilla. Aihe on esillä myös huomenna käynnistyville Teknologia23-messuilla Helsingissä. Digitan liiketoiminnan kehitysjohtaja Henri Viljasjärvi esitelmöi jo huomenna aiheesta Teollisuus 4.0: Kun tehdas muuttuu rakennuksesta tietolähteeksi.

Uusin ETNdigi-lehti on ilmestynyt. Löydät kaikki viimeisimmät elektroniikkauutiset ja perusteelliset artikkelit täältä. Kuten ennenkin, lehti on luettavissa ilmaiseksi. Käy tsekkaamassa lehden sisältö, valitse paras artikkeli ja lähetä valintasi meille osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Kaikkien äänestäjien kesken arvomme OnePlusNord 3 -älypuhelimen.

Tekoälyn hyödyntäminen eri osissa piirien suunnittelua yleistyy nyt nopeasti. Cadencen uusin työkalu tunnistaa ja korjaa automaattisesti ongelmat, jotka tehonsyöttö aiheuttaa piirien osissa esimerkiksi EMI-häiriöiden ja jänniteheittelyjen takia.

VTT on avannut viiden kubitin kvanttitietokoneen suomalaisten ja eurooppalaisten yritysten käyttöön. Koneen avulla yritykset pääsevät kehittämään kvanttialgoritmeja ja ohjelmistoja sekä arvioimaan niiden soveltuvuutta käytännön laskennallisten ongelmien ratkaisemiseen. Pääsy kvanttitietokoneeseen tapahtuu CSC:n datakeskuksessa Kajaanissa sijaitsevan LUMI-supertietokoneen kautta.

Yhä useammin sulautetuissa sovelluksia haluttaisiin ajaa mikro-ohjaimissa verkon reunalla. Renesasin uusissa Arm Cortex-M85-pohjaisissa ohjaimissa tämä on tullut mahdolliseksi tekoälylaskentaa tehostavien Helium-laajennusten ansiosta.

Ruotsalainen Qamcom on aiemmin saanut nimeä maailman pienimmän RISC-V-prosessorin kehittäjänä. SERV-prosessori on saatu sopimaan piillä jopa 0,04 neliömillimetrin tilaan. Nyt yhtiö on esitellyt uuden prosessorin.

Elokuussa 2025 tulee EU:n alueella voimaan uusi radiolaitteita koskeva kyberturvadirektiivi. Etteplan järjesti tällä viikolla aiheesta webinaarin ja nyt esitys on nähtävissä Youtubessa.

Jos elektroniikan komponenttien myynti pohjaa volyymeihin ja laajaan valikoimaan, täytyy jakelijan käytännössä juosta edes pysyäkseen paikallaan. DigiKey on tästä hyvä esimerkki. Amerikkalaisyritys kertoo lisänneensä varastovalikoimaansa yli 40 000 uutta osaa vuoden kolmannella neljänneksellä.

Turkulainen Noccela on ensimmäisenä toteuttanut UWB-tekniikkaan perustuvan sisäverkon, jonka kautta älypuhelimille voidaan tarjota mikropaikannustietoa sisätiloissa. Alle 10 senttimetrin paikannustarkkuuteen kykenevä UWB-radioteknologia on ollut käytössä teollisuuden tuotantoratkaisuissa, ja yhteensopivien älypuhelinten yleistyessä tulossa myös kuluttajasovelluksiin.

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkijat ovat havainneet, että QR-koodilla tapahtuvien tietojenkalasteluhyökkäysten määrä on kasvanut 587 prosenttia elo-syyskuussa. Esimerkiksi Espanjassa erään yritykseen kohdistui kahdessa viikossa 500 QR-koodihyökkäystä.

Avoimet mobiiliverkot eli Open RAN -verkot ottivat tänään merkittävän askeleen eteenpäin, kun englantilainen Picocom esitteli markkinoiden ensimmäisen Open RAN -pohjaisten 5G-piensolujen toteutuksiin räätälöidyn järjestelmäpiirin. Piiri on nimeltään PC805.

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia) yritysten liikevaihto Suomessa nousi vuonna 2022 noin 16 prosenttia verrattuna vuoteen 2021. Vuonna 2022 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 21 miljardia euroa. Nyt vauhti on hidastunut.

Laajennetun todellisuuden sovellukset edellyttävät käytännössä lähes reaaliaikaista verkkoyhteyttä. Nokia ja XR-yritys Hololens demosivat Brooklynin 6G Summitissa virtuaalilaseja, joiden verkkoyhteys perustui Nokia Bell Labsissa kehitettyyn uuteen protokollaan.