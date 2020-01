OnePlus-konsepti on vihjaus tulevasta

OnePlus ei ole aiemmin juuri panostanut CES-messuihin, mutta tällä kertaa se valitsi Las Vegasin uuden Concept One -mallinsa esittelyyn. Mullistavaa siinä on takakameroiden peittyminen piiloon kameramoduulin elektrokromisen lasin avulla.

Voidaan tietenkin kysyä, tarvitseeko takakamerat piilottaa tekniikalla, jonka kehittämiseen on tiettävästi kulutettu puolitoista vuotta. Ehkäpä OnePlus ajatteleekin laajemmin. Samalla tavalla voidaan laitteissa piilottaa muitakin antureita tai elementtejä.

Kameroiden päällä oleva lasi on itse asiassa viisikerroksinen rakenne, jossa kahden lasin keskellä on elektrokrominen kerros ja näiden välissä vielä erilliset ITO-kerrokset. Sähköön reagoiva elektrokrominen kerros on vain 0,05 milliä paksu.

Kun kamera käynnistetään, muuttuu lasirakenne läpinäkyväksi paljastaen kamerat. Tämä tapahtuu 0,7 sekunnissa eli samassa ajassa, jonka kameran käynnistyminen vie. CES-messuilta kantautuvien tietojen mukaan rakenne ei kuluta normaalia kameraa enemmän tehoa, joten akkukesto ei kärsi.

OnePlussan mukaan kameralasin elektrokromikerroksessa on orgaanisia hiukkasia, jotka sähkökenttään osuessaan tuottavat useita värisävyjä. Valonläpäisyominaisuudet muuttuvat eri jännitteissä, mikä saa lasin pinnan vaihtelemaan läpinäkyvän ja läpikuultavan välillä. Teknologiaa käytetään ilmailuteollisuudessa ja huippuautoteollisuudessa, kuten Boeing 787 -lentokoneessa ja McLaren 720 -autossa vähentämään valon heijastumista.

Hieman ihmetyttää se, että demoalustaksi valittiin McLarenin kanssa kehitetty nahkaosia sisältävä malli. Täysin mustalla pinnalla efekti olisi ollut vaikuttavampi.

On lasilla myös funktionaalinen puolensa. Sitä voidaan käyttää kameran suotimena sovelluksen Pro-asetuksissa. Laitetta on päästy testaamaan messuilla ja siitä löytyy läjäpäin videoita Youtubessa.