Tekoälypiiri tulkitsee eleet tutkan avulla

Saksalainen Rutronik System Solutions on julkaissut uudenlaisen esittelydemon, jossa eleitä tunnistetaan tutkan avulla ja komentojen tulkinta tapahtuu paikallisesti tekoälyllä – täysin ilman internet- tai pilviyhteyttä. Demo perustuu Infineonin uuteen PSOC4 Edge E84 -mikro-ohjaimeen.

Rutronikin demo on yksi ensimmäisistä ratkaisuista, jotka hyödyntävät tämän uuden piirisarjan mahdollistamaa "Edge AI" -laskentaa.

Eleiden tunnistus tapahtuu Infineonin 60 gigahertsin XENSIV-tutka-anturipiirillä, joka kykenee havainnoimaan kädenliikkeitä pintojen läpi – esimerkiksi muovikuoren takaa. Tutkan etuina ovat korkea tarkkuus, pieni koko, ja toimintavarmuus myös kirkkaassa auringonvalossa. Lisäksi mukana on puheohjaus, joka toimii Infineonin mikrofoneilla ja tunnistaa komentoja kuten "Go", "Stop" tai "Yes".

Kaikki käsittely tapahtuu suoraan piirillä, jonka ML-kiihdyttimet ja Cortex-M55-prosessori mahdollistavat tekoälymallien reaaliaikaisen ajon ilman ulkoista palvelinta. Ratkaisussa on huomioitu myös tietoturva: mukana on suojattu TrustZone-laskentaympäristö ja edistyneet salausmoduulit.

Demo sisältää myös kosketusnäytön ja moottoriohjauksen, ja se toimii alustana nopeaan sovelluskehitykseen esimerkiksi teollisuus-, kuluttaja- tai terveysteknologian tarpeisiin.

- Tällä demolla pystymme näyttämään, miten tekoälyä voi hyödyntää suoraan laitteessa – ilman viivettä, ilman pilveä, turvallisesti ja tehokkaasti, kertoo Rutronikin innovaatiokehityksestä vastaaava Stephan Menze .