Tuoreiden Euroopan patenttiviraston (EPO) tilastojen mukaan Suomi säilyttää asemansa yhtenä Euroopan innovatiivisimmista maista. Vuonna 2024 Suomesta jätettiin 2 400 eurooppapatenttihakemusta, mikä tarkoittaa 428 hakemusta miljoonaa asukasta kohden – sijoitus tuo Suomelle kolmannen sijan koko Euroopan vertailussa.

Saksalainen Rutronik System Solutions on julkaissut uudenlaisen esittelydemon, jossa eleitä tunnistetaan tutkan avulla ja komentojen tulkinta tapahtuu paikallisesti tekoälyllä – täysin ilman internet- tai pilviyhteyttä. Demo perustuu Infineonin uuteen PSOC4 Edge E84 -mikro-ohjaimeen.

Pohjoismaat hallitsevat maailman sähköautoilun huippua, selviää yhdysvaltalaisen The Barber Law Firmin tuoreesta kansainvälisestä vertailusta. Norja, Tanska, Islanti, Ruotsi ja Suomi mahtuvat kaikki seitsemän kärkimaan joukkoon, kun tarkastelussa huomioitiin sähköautojen osuus uusista autokaupoista, latausasemien tiheys ja sähköautojen määrä suhteessa latauspisteisiin.

Oracle on julkaissut Java 24 -version, joka vie maailman suosituinta ohjelmointikieltä entistä pidemmälle tekoälyn ja suurten kielimallien aikakauteen. Uudessa versiossa painopiste on suorituskyvyssä, rinnakkaisuudessa ja turvallisuudessa. Nämä ovat juuri niitä ominaisuuksia, joita tekoälysovellukset tarvitsevat.

Power Integrations on julkaissut viidennen sukupolven TinySwitch-5 -kytkinpiirit, jotka tarjoavat jopa 175 watin lähtötehon ja jopa 92 prosentin hyötysuhteen perinteisellä flyback-arkkitehtuurilla. Uutuus esiteltiin APEC 2025 -tapahtumassa Atlantassa.

Vaasassa viime viikolla järjestetty EnergyWeek osoitti jälleen, että tapahtuma on keskeinen kohtaamispaikka energia-alan asiantuntijoille niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tapahtuma rikkoi aikaisemmat ennätykset, sillä viikon aikana mukana oli enemmän järjestäjiä, osallistujia, puhujia, matchmaking-tapaamisia ja kansainvälisiä vieraita kuin koskaan aiemmin.

Miltä kuulostaisi älypuhelin, jota ei tarvitse koskaan ladata? Sydämentahdistin, joka kestää ikuisesti? Tai anturi, joka mittaa lämpötilaa arktisella alueella vuodesta toiseen ilman pariston vaihtoa. Kuulostaa uskomattomalta, mutta saattaa olla lähempänä todellisuutta kuin arvaamme.

IoT:n kasvu ei tuo pelkästään mahdollisuuksia, vaan kasvattaa myös tietoturvauhkia. Uusi Telenorin raportti varoittaa, että jopa vain yksi onnistunut kyberhyökkäys voi puolittaa autovalmistajan markkina-arvon.

Elektroniikkakomponenttien webbikaupan jätti DigiKey jatkaa yhteistyötään avoimen lähdekoodin KiCad-ohjelmiston kanssa tukemalla sen kehitystä ja ylläpitoa. KiCad on suosittu ja maksuton piirilevyjen suunnitteluohjelma, jota käyttävät ammattilaiset, opiskelijat ja harrastajat ympäri maailmaa.

Kiinalainen BYD on julkaissut maailman nopeimman sähköautojen latausjärjestelmän. Sen maksimiteho on 1 megawatti. Tällä teholla akustoon saadaan ladattua energiaa 2 kilometrin ajomatkaa varten yhdessä sekunnissa.

Vicor on esitellyt uuden sukupolven DCM-tyyppisiä DC-DC-muuntimia, jotka tuovat entistä suuremman tehotiheyden 48-volttisiin järjestelmiin. DCM3717- ja DCM3735-muuntimet mahdollistavat jopa 2 kilowatin tehon erittäin kompaktissa muodossa, saavuttaen alan huipputehotiheyden eli 5 kW kuutiotuumaa kohden.

Delftin yliopistossa toimivan QuTechin tutkijat ovat tehneet läpimurron kvanttitietokoneiden tarkkuudessa. Timanttipohjaisella kvanttipiirillä toteutettu porttisarja saavutti virhetason, joka alittaa 0,1 prosentin rajan – ja parhaimmillaan jopa 0,001 prosentin.

Suomen Kyberala ry eli Finnish Information Security Cluster (FISC) ilmoitti tänään, että 13 sen jäsenyritystä on yhdistänyt voimansa lahjoittaakseen 150 000 euroa Ukrainan kyberpuolustuskyvyn tukemiseksi. Lahjoitus edustaa Suomen kyberturvallisuussektorin sitoutumista ja osoittaa solidaarisuutta Ukrainalle sen turvallisuushaasteiden jatkuessa.

Samtecin uusi Si-Fly HD -liitäntätekniikka mahdollistaa ennennäkemättömän nopean tiedonsiirron suoraan sirulle. Ratkaisu voi mullistaa tekoälylaskennan ja suurten datakeskusten rakenteet.

Englantilainen RANsemi hehkutti eilen uutta yhteistyötään saudiarabialaisen ACES-operaattorin. Tavoitteena on kehittää pieniä 5G-soluja avoimien Open RAN -määritysten pohjalta. Tämä on tyypillinen pieni valonpilkahdus ORAN-markkinoilla. Tekniikka on osoittautunut suureksi pettymykseksi.

Kyberrikollisuuden kentälle on ilmestynyt uusi peluri: VanHelsing on uusi RaaS- eli Ransomware-as-a-Service -palvelu, joka käynnistyi 7. maaliskuuta 2025. Tietoturvayhtiö Check Pointin mukaan se tarjoaa mahdollisuuden osallistua kiristyshaittaohjelmahyökkäyksiin vaivaisella $5,000 alkupääomalla ilman erityistä teknistä osaamista.

Microchip Technology on tuonut RISC-V-arkkitehtuurin autoteollisuuden sovelluksiin sertifioimalla PolarFire SoC FPGA -piirinsä Automotive Electronics Councilin AEC-Q100 -standardin mukaisesti. Sertifiointi takaa piirien kestävyyden vaativissa olosuhteissa, eli aina -40 asteesta +125 asteen lämpötiloihin.

Päästä-päähän -salaus on noussut digiajan taikasanojen joukkoon. Kun jokin sovellus kertoo viestien olevan suojattuja päästä päähän, moni ajattelee olevansa turvassa: "vain minä ja vastaanottaja näemme viestin, kaikki on kunnossa." Mutta tässä ajattelussa piilee vaara. Salaus yksin ei ole synonyymi yksityisyydelle eikä turvalle, kirjoittaa yksityisyyttä suojelevan Session Technology Foundationin puheenjohtaja Alexander Linton.

Mittauslaitevalmistaja Teledyne LeCroy on julkaissut ensimmäisen protokolla-analysaattorin seuraavan sukupolven USB 4 -laitteiden kehittämiseen. Tämä tarkoittaa, että uutta huippunopeaa USB 4 v.2.0 -teknologiaa voidaan vihdoin alkaa testata ja kehittää käytännössä.

Uusi väitöstutkimus tuo esiin, miten satelliittiteknologia voisi mullistaa globaalin internetyhteyden. Mikko Majamaan väitöskirja Jyväskylän yliopistosta esittelee teknisiä ratkaisuja, joilla satelliitit voidaan integroida osaksi 5G-verkkoa – ja tulevaisuudessa myös 6G:tä. Tavoitteena on tuoda verkko yli kolmen miljardin verkottoman ihmisen ulottuville.