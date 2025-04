Julkinen Wi-Fi altistaa hakkereille – silti miljoonat ottavat riskin

Julkiset Wi-Fi-verkot löytyvät lähes jokaisesta kahvilasta, junasta ja lentokentältä. Ne houkuttelevat nopeaan nettiyhteyteen liikkeellä ollessa, mutta uuden globaalin tutkimuksen mukaan kyseessä on digitaalinen miinakenttä. Kyberturvayhtiö NordVPN:n teettämä kysely paljastaa, että 69 % matkustajista on huolissaan kyberuhkista matkan aikana – ja pelko on perusteltu.

Tutkimuksen mukaan 60 % matkustajista menee nettiin liikkeellä ollessaan, ja valtaosa käyttää siihen julkisia Wi-Fi-verkkoja, joiden suojaus on usein heikko tai olematon. Esimerkiksi Etelä-Koreassa jopa 79 % ja Isossa-Britanniassa 68 % turvautuu julkisiin verkkoihin, kun taas Ruotsissa lukema on paljon pienempi, vain 35 %.

Tällaisissa verkoissa tietojen kaappaaminen on helppoa. - Julkiset yhteydet ovat kuin hakkereiden leikkikenttä, varoittaa NordVPN:n kyberturva-asiantuntija Adrianus Warmenhoven.

Kyberuhat eivät rajoitu vain digitaalisiin hyökkäyksiin. Niin sanottu shoulder surfing – eli tilanne, jossa joku kurkkii vieressä ruudulle – on arkipäivää. 24 % matkustajista on nähnyt tätä tapahtuvan. Espanjassa jopa 34 % kertoo todistaneensa ilmiötä, Ruotsissa vain 7 %.

Vaikka riskeistä puhutaan, moni jättää suojautumatta. Vain 47 prosenttia käyttää vahvoja salasanoja ja alle puolet eli 46 prosenttia pitää koneensa ohjelmistot ajan tasalla. Vain reilu kolmannes eli 37 % välttää arkaluontoisten tietojen jakamista julkisen Wi-Fin yli.

Jopa 18 % ei tee yhtäkään toimenpidettä tietoturvansa suojaamiseksi matkan aikana.

