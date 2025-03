Pohjoismaat sähköautoilun kärjessä – Suomi tarvitsee lisää latausasemia

Pohjoismaat hallitsevat maailman sähköautoilun huippua, selviää yhdysvaltalaisen The Barber Law Firmin tuoreesta kansainvälisestä vertailusta. Norja, Tanska, Islanti, Ruotsi ja Suomi mahtuvat kaikki seitsemän kärkimaan joukkoon, kun tarkastelussa huomioitiin sähköautojen osuus uusista autokaupoista, latausasemien tiheys ja sähköautojen määrä suhteessa latauspisteisiin.

Norja johtaa maailmaa suvereenisti, sillä peräti 93 prosenttia maan uusista autoista on jo sähköisiä. Tanska, Islanti ja Ruotsi seuraavat tiiviisti perässä. Suomi on listalla sijalla seitsemän. Sijoitus on hyvä, mutta yksi selkeä kehityskohde nousee esiin: latausasemien määrä.

Vertailun mukaan Suomessa on vain 40 julkista latauspistettä tuhatta neliökilometriä kohti, mikä jää selvästi jälkeen esimerkiksi Tanskasta (400) tai Ruotsista (84). Tilastot perustuvat kansainvälisen energiajärjestön IEA:n dataan.

- Suomi pärjää hyvin sähköautojen myyntiosuudessa (54 %), mutta latausinfrastruktuuri laahaa perässä, raportti summaa.

Alankomaat puolestaan loistaa latausasemien määrässä: maassa on 4325 latauspistettä tuhatta neliökilometriä kohti – lähes 20-kertainen määrä Norjaan verrattuna. Suhteessa sähköautojen määrään tämä tarkoittaa, että latauspisteitä on lähes yksi jokaista autoa kohden.

Raportissa korostetaan, että sähköautoilun yleistyminen vaatii kokonaisvaltaista kansallista strategiaa, jossa yhdistyvät infrastruktuurin kehittäminen, kuluttajatuet ja selkeä lainsäädäntö. Tässä Pohjoismaat – erityisesti Norja – näyttävät muulle maailmalle mallia.