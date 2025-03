Datakeskuksen teholähteeltä vaaditaan entistä enemmän

Uusi 80 PLUS Ruby -sertifiointi nostaa energiatehokkuuden vaatimukset uudelle tasolle, ja Navitas Semiconductor on ensimmäisten joukossa vastannut huutoon. Yritys esitteli APEC 2025 -messuilla uuden sukupolven teholähderatkaisujaan, jotka paitsi täyttävät, myös ylittävät Ruby-sertifikaatin kriteerit.

Kyseessä on uusi, erityisesti redundantteihin palvelindatakeskuksiin suunnattu tehokkuusluokka, joka asettaa tiukimmat standardit sitten Titanium-sertifikaatin julkaisun vuonna 2011.

Navitaksen 3,2, 4,5 ja 8,5 kilowatin teholähdealustat perustuvat GaN- (gallium nitride) ja SiC- (silicon carbide) teknologiaan, ja ne on suunniteltu erityisesti tekoälyä hyödyntävien datakeskusten vaatimuksiin. Uuden Ruby-sertifikaatin mukaan 50 % kuormalla on saavutettava jopa 96.5 % hyötysuhde, ja PFC:n (Power Factor Correction) on ylitettävä lukema 0,96. Eli vaatimusten rimaa on nostettu kautta linjan.

Navitasin ratkaisut tekevät vaikutuksen myös mittakaavassa: yksittäinen 3,2 kilowatin CRPS185-teholähde voi säästää jopa 420 kilowattituntia energiaa kolmen vuoden aikana, mikä vastaa yli 400 kg CO₂-päästöjä. Suurten laitemäärien ympäristöllinen ja taloudellinen vaikutus voi olla merkittävä.

Navitasin uutuudet hyödyntävät yhtiön omaa IntelliWeave-teknologiaa, jonka avulla saavutetaan jopa 99,3 % PFC-hyötysuhde ja 30 % vähemmän tehohäviöitä verrattuna perinteisiin ratkaisuihin.