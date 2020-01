USA haluaa yhä Huawein ulos Englannista

Parlamenttivaalit ja brexit on pitänyt Britannian poliitikot kiireisinä, mutta pian edessä on tärkeän Huawei-päätöksen tekeminen. Saako Huawein laitteita käyttää 5G-verkoissa vai pitääkö sitä rajoittaa? USA ainakin painostaa maata kovasti tekemään ”oikean ratkaisun”.

BBC kertoi tällä viikolla, miten amerikkalaisdelegaatio kävi esittelemässä pääministeri Boris Johnsonin johtamalle hallinnolle niitä riskejä, joita Huawein laitteiden hyväksyminen voisi tuoda tullessaan.

Britit itse ovat tulleet tutkimuksissaan siihen tulokseen, että Huawein laitteita voidaan käyttää 5G-verkkojen radio-osissa. Tärkeätä olisi pitää Huawei ulkona 5G-verkkojen core-komponenteista, joissa esimerkiksi käyttäjien tunnistus, laskutus ja puheen ja datan reitittäminen päätetään.

Tiettävästi amerikkalaisdelegaatio olisi esittänyt briteille todisteita siitä, miten Huawei toimii Kiinan valtion kätyrinä. Tällaisia todisteita ei ole aiemmin esitetty ja Huawei on aina kiistänyt kaikki syytökset yhteistyöstä Kiinan valtion kanssa.

Tilanteen tekee entistä kimurantimmaksi se, että USA ja Kiina ovat pääsemässä jonkinlaiseen ensimmäisen asteen sopuun pitkään jatkuneessa kauppasodassaan. Huaweinkin asema voi pian olla muuttumassa.

Iso-Britannia ja USA kuuluvat yhdessä viiden maan ryhmään, joka on perinteisesti jakanut tiedustelutietojaan. Tästä ryhmästä Australia on rajoittanut kiinalaisyritysten laitteiden käyttöä maan 5G-verkoissa, mutta Kanada ja Uusi-Seelanti eivät samassa määrin. USA on varoittanut Iso-Britanniaa tiedusteluyhteistyön päättymisellä, mikäli Huawei varustaisi maan operaattoreiden 5G-verkkoja.

Brittien kannalta ongelma on se, että moni operaattori on jo siirtymässä 5G-aikaan Huawein raudalla. Jonkinlainen poliittinen päätös sulkea Huawei kokonaan maan 5G-verkoista tulisi erittäin kalliiksi. Lisäksi se aiheuttaisi ongelmia Kiinan ja EU:sta pian irtautuvan Iso-Britannian kauppasuhteisiin.