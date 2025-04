LUMI-tekoälytehdas avaa uuden luvun eurooppalaisessa tekoälyn kehityksessä yhdistämällä huipputeknologian, asiantuntijuuden ja yhteistyön ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi. Tekoälyhubin fyysiset tilat sijoittuvat Espoon Otaniemeen Aalto-yliopiston yhteyteen, ja laskennan ydin toimii Kajaanissa, missä nykyinen LUMI-supertietokone tarjoaa maailmanluokan suorituskykyä tekoälykehitykselle.

Kotimainen valokuituyhtiö Lounea toteutti Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan Soihtu-asuntoihin huippumodernit nettiyhteydet. Opiskelijakylä nousi kerralla maailman kärkeen tarjoamalla asukkailleen poikkeuksellisen nopeat verkkoyhteydet.

Oululaistaustainen elektroniikkayhtiö TactoTek on nimittänyt tekniikan tohtori Pälvi Apilon uudeksi teknologiajohtajakseen. Apilo on ollut osa TactoTekin asiantuntijatiimiä vuodesta 2018 ja toiminut viimeksi yhtiön ennakoinnin ja tutkimuksen johtajana.

Linux-kernelin tuore 6.14-päivitys lupaa merkittäviä suorituskykyparannuksia Windows-pelejä pelaaville Linux-käyttäjille. Ytimeen on tuotu parannettu NTsync-ajuri, jonka ansiosta Wine- ja Proton-yhteensopivuuskerrosten kautta ajettavat pelit voivat hyötyä jopa satojen prosenttien teholisästä tietyissä tilanteissa.

Yli 600 koodaajan ohjelmistotalo Eficode päätti tänä vuonna aprillipäivän kunniaksi viedä kehittäjähuumorin uudelle tasolle julkaisemalla kuvitteellisen SUAMI-järjestelmän – Single Unified AI Metrics Indicator – joka mittaa kehittäjien tuottavuutta sielunmaiseman, eksistentiaalisen ahdistuksen ja astrologian avulla.

Kosketusnäyttö on olennainen osa jokaista nykyaikaista maksujärjestelmää ja myyntipisteen POS-päätettä (point of sale terminal). Sen tietoturvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Taivuteltavien älypuhelimien maailmanlaajuinen markkina kutistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa historiassaan, kertoo Counterpoint Researchin tuore ennuste. Vuonna 2025 odotetaan neljän prosentin laskua, mikä katkaisee segmentin tähän asti kasvaneen trendin.

AMD on julkistanut uuden avaruuskelpoisen järjestelmäpiirin, Versal AI Edge XQRVE2302:n. Se vie tekoälypäättelyn (AI inferencing) avaruuteen. Piiri on nyt saavuttanut Class B -luokituksen, joka perustuu Yhdysvaltain puolustusvoimien MIL-PRF-38535-standardin vaatimuksiin.

Julkiset Wi-Fi-verkot löytyvät lähes jokaisesta kahvilasta, junasta ja lentokentältä. Ne houkuttelevat nopeaan nettiyhteyteen liikkeellä ollessa, mutta uuden globaalin tutkimuksen mukaan kyseessä on digitaalinen miinakenttä. Kyberturvayhtiö NordVPN:n teettämä kysely paljastaa, että 69 % matkustajista on huolissaan kyberuhkista matkan aikana – ja pelko on perusteltu.

Belgialainen mikroelektroniikan tutkimusorganisaatio IMEC on kehittänyt uraauurtavan tutkajärjestelmän, joka voi mullistaa niin autoteollisuuden kuin terveydenhuollonkin tarkan havainnoinnin ratkaisut. Kyseessä on maailman ensimmäinen fotoniikkaan pohjautuva, koherenttiin signaalinjakeluun kykenevä 144 gigahertsin tutkajärjestelmä.

Oak Ridge National Laboratory (ORNL) on saavuttanut merkittävän virstanpylvään matkalla kohti kvantti-internettiä. Tutkijoiden kehittämä uusi siru yhdistää ensimmäistä kertaa keskeiset kvanttifotoniikan toiminnot yhdelle piirille.

Amazon ja Nokia ovat päässeet sopuun patenttikiistassaan, ja Amazon maksaa jatkossa Nokialle korvauksia yhtiön videoteknologioiden käytöstä. Sopimus kattaa Nokian multimedia- ja videopatenttien hyödyntämisen Amazonin suoratoistopalveluissa, kuten Prime Videossa, sekä yhtiön suoratoistolaitteissa.

Saksalainen Rohde & Schwarz on laajentanut sähkömagneettisten häiriöiden (EMI) mittausratkaisujen tarjontaansa julkistamalla uudet R&S EPL1001 ja R&S EPL1007 -testivastaanottimet. Uutuudet esitellään virallisesti EMV 2025 -messuilla Stuttgartissa maaliskuussa, ja ne ovat tilattavissa vuoden 2025 toisella neljänneksellä.

Uusi 80 PLUS Ruby -sertifiointi nostaa energiatehokkuuden vaatimukset uudelle tasolle, ja Navitas Semiconductor on ensimmäisten joukossa vastannut huutoon. Yritys esitteli APEC 2025 -messuilla uuden sukupolven teholähderatkaisujaan, jotka paitsi täyttävät, myös ylittävät Ruby-sertifikaatin kriteerit.

Bluetooth ja Wi-Fi ovat olleet vuosikymmenten ajan vakiovalinnat langattomissa kuulokkeissa, peliohjaimissa ja oheislaitteissa. Nyt tilanne muuttuu nopeasti: yhdysvaltalainen Spark Micro tuo markkinoille UWB-pohjaisen (Ultra-Wideband) ratkaisun, joka tarjoaa huomattavasti paremman vasteajan, tiedonsiirtonopeuden ja energiatehokkuuden.

Puolijohdealan investoinnit kääntyvät kasvuun vuonna 2025 TSMC:n ja Micronin vetämänä. Semiconductor Intelligence -tutkimusyhtiön mukaan puolijohdeteollisuuden pääomamenot (CapEx) laskivat 5 prosenttia vuonna 2024, ollen yhteensä 155 miljardia dollaria. Vuonna 2025 investointien ennustetaan kuitenkin nousevan jälleen 160 miljardiin dollariin eli kolme prosenttia suuremmaksi kuin viime vuonna.

Kuvittele, että avaat läppärisi aamulla – ja juttelet sille. Et enää naputtele kysymyksiä hakukoneeseen, vaan sanot: “Laadi minulle tiivistelmä tästä raportista.” Ja läppärisi vastaa, kuin avustaja. Tämä ei ole enää scifiä, vaan teknologiaa, jonka korealainen puolijohdeyritys Deepx lupaa tuoda markkinoille muutamassa vuodessa.

Iso-Britannian hallitus on esittänyt vaatimuksen Applelle luoda takaovi yhtiön iCloud-palveluun, jotta viranomaiset voisivat päästä käsiksi käyttäjien salattuihin tietoihin. Vaatimus perustuu maan Investigatory Powers Act 2016 -lakiin, jota ollaan nyt päivittämässä entistä laajemmilla valvontavaltuuksilla.

Etelä-afrikkalaisen Stellenboschin yliopiston ja Kiinan tiede- ja teknologia­yliopiston tutkijat ovat onnistuneesti muodostaneet 12 900 kilometrin pituisen kvanttisatelliittiyhteyden, käyttäen matalalla kiertoradalla sijaitsevaa Jinan-1 -mikrosatelliittia. Kyseessä on merkittävä tieteellinen läpimurto ja ensimmäinen kvanttiviestintäyhteys, joka on koskaan toteutettu eteläiseltä pallonpuoliskolta käsin.

Mikä ohjaa innovoimista sulautettujen järjestelmien markkinoilla vuonna 2025. Tria Technologiesin toimitusjohtaja Thomas Staudinger antaa oman näkemyksensä siitä, mihin sulautetut ovat menossa.