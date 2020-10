Erilaisia palveluja testaava Comparitech teki pienen testin. Yhtiön kehittäjät liittivät Githubiin koodin mukana tekaistut tunnukset salasanoineen AWS-pilvipalveluun ja laskivat, kuinka kauan kestää ennen kuin rikolliset yrittävät hyödyntää tunnuksia. Aikaa kului yksi minuutti.

Kun Elisa ja Ericsson ilmoittivat 5G-tukiasemia liittyvästä sopimuksesta, uudisti operaattori sitoumuksensa myös Nokian kanssa eilen. Samalla Elisa kertoi ajavansa alan 3G-verkkonsa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Suomalaiset tekoälytoimijat ovat koonneet State of AI in Finland -raportin. Sen mukaan tekoälyä hyödyntävien yritysten määrä on yli kolminkertaistunut kolmessa vuodessa. Huolta herättää se, että investoinnit ja osaaminen kasaantuvat kuitenkin hyvin pieneen määrään yrityksiä.

RISC-V on avoin RISC-arkkitehtuuri, joka haluaa haastaa englantilaisen Arm:n miljoonien, jopa miljardien sulautettujen laitteiden prosessorina. Nyt RISC-V ottaa merkittävän askeleen eteenpäin, kun yksi suurista mikro-ohjainvalmistajista kertoo ensi vuonna tuovansa siihen perustuvan tuotteen markkinoille.

Konecranes ja Cargotec ovat tänään allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen. Yrityksestä tulee materiaalivirtojen maailmanlaajuinen johtaja. Tilikauden 2019 perusteella arvioituna yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto on noin 7,0 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto noin 565 miljoonaa euroa.

Nokia kertoi tällä viikolla tärkeästä voitosta, kun BT valitsi yhtiön 5G-verkkoej tukiasematoimittajaksi. Käytännössä Nokia peri Huawein paikan. Nyt samanlaisia mahdollisuuksia on aukeamassa Saksassa, raportoi Reuters.

FPGA-valmistaja Xilinx esitteli vuosi sitten varsinaisen hirviöpiirin, kun Virtex-sarjan suurin piiri, UltraScale+ VU19P julkistettiin. Nyt tämä 32 miljardista transistorista ja peräti yhdeksästä miljoonasta logiikkasolusta koostuva ohjelmoitava piiri on ehtinyt asiakastoimituksiin.

Älypuhelimissa on käynnissä todellinen kilpavarustelu, joka hyödyttää ainakin uusia ominaisuuksia haluavaa kuluttajaa. Kiinalainen Xiaomi, joka meillä on jäänyt vielä pieneksi valmistajaksi, esittää uuden Mi 10T -sarjalla ja erityisesti sen Pro-mallilla todella kovan haasteen niin Samsungin, Applen kuin OnePlussakin suuntaan.

Huawein seuraavan sukupolven 5G CPE Pro 2 -reititin on nyt myynnissä Suomessa. Laite tukee useampia 5G-taajuuskaistoja kuin mikään muu markkinoilla oleva vastaava laite. Hintaa laitteella on 399 euroa.

Nordic Semiconductor, jolla on iso tuotekehitysyksikkö myös Oulussa, kertoo saavuttavansa lokakuussa miljardin toimitetun Arm Cortex-M -pohjaisen langattoman SoC-piirin rajan. Urakka on kestänyt kahdeksan vuotta.