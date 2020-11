Hybridipilvi jyrää, mutta tarvitaan eurooppalainen vaihtoehto

Tutkimuslaitos IDC järjesti tänään virtuaalisen Multicloud Digital Forum -tapahtuman, jossa käsiteltiin laajasti monipilvijärjestelmien haasteita ja mahdollisuuksia. Iso kysymys tulevaisuudessa on se, saadaanko amerikkalaisjättien rinnalle tulevaisuudessa eurooppalainen vaihtoehto.

Eurooppalaista ratkaisua on työstetty jo viime vuodesta alkaen. Kyse on saksalaisten ja ranskalaisten käynnistämästä GAIA-X-hankkeesta, jossa eurooppalaiselle datalle haetaan suvereniteettia. Eurooppalaisten datan pitäisi olla eurooppalaisilla palvelimella, ja sen käsittely pitäisi perustua eurooppalaisiin arvoihin.

Viime helmikuussa Euroopan komissio julkisti datastrategian, jonka puitteissa komissio investoi 10 miljardia euroa seuraavan seitsemän vuoden aikana eurooppalaiseen pilvimarkkinaa, muistutti IDC:n pilvitutkimuksen Euroopassa vastaava Carla Arend. Hänen mukaansa komissio pyrkii sekä tukemaan eurooppalaista pilviliiketoimintaa että turvaamaan eurooppalaisen datan.

- Strateginen huolenaihe on se, että emme omista laitteita, joilla valtaosa Euroopan datasta on tallennettu. Eurooppalaiset organisaatiot eivät tämän takia saa maksimaalista bisneshyötyä datastaan, Arend sanoi.

Asialla on myös tietoturva-aspektinsa. – Yhdysvalloissa on pilviasetus, joka antaa amerikkalaisille oikeuksille oikeuden saada eurooppalaisten organisaatioiden hallussa oleva data oikeudenkäyntien käyttöön. Tämä mahdollisesti rikkoo GPDR-asetuksia, Arend jatkoi.

Euroopassa on toki pilvipalveluiden tarjoajia, mutta 70 prosenttia markkinoista on suurten amerikkalaisyritysten hallussa. On myös vaikea vielä sanoa, millainen GAIA-X-pohjainen pilvirakenne voisi olla. Kovia vaatimuksia sille joka tapauksessa asettuu. GAIA-X-verkon kautta pitäisi pystyä tarjoamaan käytännössä reaaliaikaisia palveluja kaikkialla, kuten Equinix tarjoaa oman globaalin verkkonsa kautta, mistä Equinixin Suomen maajohtaja Sami Holopainen kertoi IDC:n tapahtumassa.

Myös suomalaiset ovat aktivoituneet GAIA-X-hankkeessa. Esimerkiksi Sitra kertoi viime viikolla ryhtyvänsä selvittämään suomalaisten toimijoiden roolia ja mahdollisuuksia GAIA X -aloitteessa. Carla Arendin mukaan datan tallentamiseen amerikkalaiseen pilveen pitäisi aina liittyä riskienarviointi. – Suuret pilviyritykset määräävät innovaation vauhdin, joten niiden hylkääminen voi johtaa siihen, ettei organisaatio pysy kehityksen ja digitaalisen innovoinnin vauhdissa mukana. Toisaalta eurooppalaisyritykset joutuvat tulevaisuudessa osoittamaan, että ymmärtävät miten heidän hallussaan oleva data liikkuu EU:n ja muun maailman välillä.