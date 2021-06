Uusi tekniikka mullistaa langattoman lataamisen

Italialainen Eggtronic on esitellyt langattoman lataustekniikan, joka tekee nykyisestä Qi-standardista kerralla vanhentunutta. Patentoitu E2WATT-lataus tukee jopa 300 watin tehoa eli sillä voidaan ladata langattomasti myös jopa kodinkoneita ja muita suurempia laitteita. Eggtronicin roadmapissa puhutaan jopa sähköajoneuvoista.

Lataustekniikoista Qi-standardi on markkinoiden kiistaton valtias, mutta sillä on omat rajoituksena. Ladattava laite täytyy olla enimmillään 5 millimetrin päässä alustasta eli käytännössä sen pitää maata alustan päällä. Qi:n tyypillinen latausteho on rajoitettu 30 wattiin, tosin yritykset ovat kiertäneet tätä rajoitusta käyttämällä useampia käämejä.

E2WATT on vaihtovirtahybridi-tekniikkaa eli se saa virran suoraan verkkovirrasta ilman erillistä virtalähdettä. Yksivaiheinen hybridisuunnittelu minimoi häviöt verrattuna perinteisiin kaksivaiheisiin langattomiin tekniikoihin. Näin päästää hulppeaan 95 prosentin hyötysuhteeseen.

Tämä tarkoittaa, ett laitetta voidaan ladata 40 millimetrin päästä. Latausteho kasvaa, kuten sanottua, 300 wattiin. Tämä onnistuu suunnittelun lisäksi uusilla galliumnitridi-pohjaisilla tehopuolijohteilla. Käytössä on Navitas-yrityksen GaNFast-teholähde. Sen integroidulla raekenteella ohitetaan monet GaN-erillisratkaisujen suunnittelun haasteet.

Latauslähetin on suunniteltu Microchipin dsPIC33-ohjaimen ympärille. Siinä on tehokas DSP-ydin, nopeat AD-muuntimet ja korkean resoluution PWM-osat, joiden avulla latauksen etäisyyttä on voitu kasvattaa.

Eggtronic ei ole vielä kertonut, millä aikataululla E2WATT-lataus olisi tulossa kaupallisesti tarjolle.