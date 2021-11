Mikrosiru kädessä avaa ovet ja päästä kuntosalille

Helsingin Mikonkadulla sijaitseva yrityskeskittymä Epicenter Helsinki ryhtyy asentamaan vapaaehtoisille ihonalaisia mikrosiruja. Ensimmäiset mikrosirut asennetaan tänäiltana Epicenterin terveysteknologiatapahtumassa.

Pienikokoinen mikrosiru asetetaan ruiskulla käden käden ihon alle peukalon ja etusormen väliin. Mikrosirun asettaminen on kivutonta ja käyttö mahdollista heti. Epicenter asentaa tapahtumassaan DSruptiven led-valaistuja mikrosiruja, joita on mahdollista ohjelmoida älypuhelimen kautta toimimaan eri käyttötarkoituksiin aina kotiavaimesta kuntosalikorttiin.

- Uskomme, että mahdollisuudet mikrosirujen käytössä ovat rajattomat. Tapahtumassamme asennettavaa sirua voi käyttää jo nyt Oslon ja Tukholman Epicenterin kulkukorttina, mutta myös esimerkiksi koronapassina, kuntosalikorttina tai maksuvälineenä, kertoo pohjoismaissa toimivan yrityskeskittymä Epicenterin toimitusjohtaja ja yksi sen perustajista Patrick Mesterton.

Mikrosirun avulla ihmiset voivat jo nyt maksaa ostoksensa tai päästä koronarajoitusten aikana ravintolaan pelkkää kättä heilauttamalla. Ruotsissa Epicenter on asentanut mikrosiruja jäsenistöllensä vuodesta 2017 asti. Ruotsin Epicenterin yli 100 vapaaehtoista mikrosirutettua ihmistä ovat käyttäneet siruja digitaalisina lompakkoina ja maksaneet muun muassa välipaloja Epicenterin välipala-automaateista.

Maailmanlaajuisesti iholle puettavien sensorimarkkinoiden arvon arvioidaan ylittävän 100 miljardia dollaria vuoteen 2023 mennessä. Vaikka alan kasvu on lupaavaa, käyttäjätutkimuksissa on todettu puettavien sensoreiden käyttäjäkokemuksen olevan usein huono.

- Puettavan teknologian kehittyessä laitteet pienentyvät ja niistä tulee suorituskykyisempiä. Iholle kiinnitettävien antureiden seuraava askel on ihon alle laitettavat mikrosirut, kuten me Epicenterissä olemme tehneet jo vuodesta 2017. Mikrosirujen käyttömukavuus on antureita parempi: sirut eivät voi tippua tai kadota, eikä niitä voi rikkoa käytössä, kertoo Hannes Sjöblad, ruotsalainen terveysteknologiayrittäjä ja biohakkeri. Sjöblad on Ruotsin ensimmäisiä mikrosirutettuja henkilöitä.

- Mikrosirut tarjoavat antureita tarkempaa dataa ihmisten terveydestä. Jo nyt ihonalaisten sirujen kautta voidaan mitata esimerkiksi verenpainetasoa, sykettä ja veren happitasapainoa. Parhaimmillaan ihonalaisten mikrosirujen tuottama tieto voi auttaa käyttäjiään ennaltaehkäisemään mahdollisia terveydellisiä ongelmia, Sjöblad painottaa.

Mikrosirutuksen yhteydessä on pakko puhua myös ”elefantista huoneessa”. Monille tulee olemaan iso kynnys antaa asentaa mikrosiru itseensä. Osa ihmisistä viljelee nytkin varsin innokkaasti salaliittoteorioita, kun väestä yritetään rokottaa koronaa vastaan. Pandemian alkaessa osa epäili, että kyse on 5G-säteilyn välityksellä levitettävästä viruksesta. Tämän takia mikrosirutuksen täytyy perustua vapaaehtoisuuteen ja käyttäjän pitää pystyä hallitsemaan sen toimintaa ja sen tuottamaa dataa.