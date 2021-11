Suomalaistekniikka uuden puolijohdekasvun moottori

Kun tulevaisuudessa arvioidaan, mikä suomalainen innovaatio on globaalisti merkittävin, yksi ehdokkaista on ilman muuta Tuomo Suuntolan keksimä atomikerroskasvatus eli ALD. Tutkimuslaitos Yole Developpement on nyt julkistanut ensimmäisen ALD-katsauksensa ja sen mukaan tekniikka on laajenemassa voimakkaasti uusille alueille.

Yolen raportin mukaan ALD-laitteiden markkinat olivat viime vuonna 345 miljoonaa dollaria. Tulevina vuosina ALD-laitteiden markkinoiden odotetaan kasvavan 12 prosentin vuosivauhtia ja kasvavan 680 miljoonaan dollariin vuonna 2026.

Yolen analyytikoiden mukaan ALD-laitemarkkinoiden nopeaan kasvuun voidaan antaa kaksi pääsyytä. Ensinnäkin tuotantolaitokset valmistautuvat valmistamaan yhdistepuolijohteisiin - erityisesti GaN ja SiC -perustuvia piirejä sekä fotonisiruja, kuten mini- ja mikroledejä. Näiden valmistus kasvaa räjähdysmäisesti auto- ja kuluttajasovelluksissa.

Toiseksi globaalit puolijohdemarkkinat ovat suotuisat. Sirupula kaikilla markkinoilla ovat saaneet valmistajat ilmoittamaan kapasiteetin huikeasta laajentamisesta maailmanlaajuisesti. Tämä on erinomainen tilaisuus ottaa käyttöön uusia materiaaleja ja prosesseja, jotka parantavat komponenttien suorituskykyä. Tähän tarpeeseen ALD vastaa erinomaisesti.

Vuoden 2020 ALD-laitemarkkinoita johtavat 300 millimetrin kiekkojen käsittelyyn tarkoitetu alustat. Tämä sektori on suurten puolijohdelaitteiden valmistajien aluetta ja esimerkiksi askelvalottimistaan tunnetun ASML:n markkinaosuus on näissä laitteissa noin 30 prosenttia.

Myös suomalaiset laitevalmistajat Picosun ja Beneq ovat pärjänneet pienempien eli 200-millisten kiekkojen laitteiden toimituksissa.

Kuva: Beneq