Sveitsiläinen LEM on esitellyt uuden virranmittausanturin. IN 200 -uutuus tarjoaa ennätyksellisen tarkkaa suorituskykyä. Se soveltuu erinomaisesti vaativiin sovelluksiin, kuten erittäin tarkkoihin mittaus- ja testauslaitteisiin, joita käytetään analysoimaan hybridiajoneuvoihin ja sähköautoihin asennettujen inverttereiden hyötysuhdetta.

Euroopan komissio esitti viime syyskuussa aloitteen, joka tähtää yhden laturistandardin tuomiseen älypuhelimiin ja muihin kannettaviin laitteisiin. Päätös koskee ennen kaikkea Applea ja sen käyttämää omaa Lighting-liitäntää.

Kun DDR5-muistit tulivat tarjolle muutama kuukautta sitten, valmistajat ovat ylikellottaneet niitä uusiin ennätyslukemiin. G.Skill on nyt kirjannut uuden maailmanennätyksen, joka kirjataan lukemin 8888 megahertsiä.

CEVA tunnetaan erityisesti järjestelmäpiireille integroitavista kuvankäsittelyn ja muun digitaalisen prosessoinnin IP-ytimistään. Nyt se on esitellyt järjestelmäpiirien lohkojen (chiplets) välille liitettävän suojatun dataväylän.

Ilmailuala on Yhdysvalloissa nostanut metelin siitä, että 5G-verkkojen käynnistäminen C-kaistalla ​​(3,7-3,98 GHz) häiritsisivät lentokoneiden korkeusmittareita ja sitä myötä haittaisivat esimerkiksi autopilottilaskeutumisia. USAn ilmailualan järjestön FAA:n (Federal Aviation Administration) mukaan ongelma koskee vain harvoja lentokoneita. Häiriöiden testaaminen on lisäksi tullut jo räätälöity ratkaisu.

JATO Dynamics on esitellyt Euroopan autojen myyntitilastot viime vuodelta. Markkina ei viime vuonna enää kutistunut edellisvuoden tapaan, mutta pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna myynti on ollut surkeaa. Vain Tesla on onnistunut kasvattamaan myyntiään vuodesta 2019.

Nokia kertoi tänään toimittavansa yhdessä OIV Digital Signals and Networksin kanssa toisen polven eli ns. 5G SA -privaattiverkon kroatialaisen AD Plastikin autokomponenttien tuotantolaitokseen Zagrebiin. Toisen polven 5G-privaattiverkot, joissa myös ohjausdata liikkuu 5G-yhteyden yli, ovat maailmalla edelleen harvinaisia.

Ohjainpiirien suorituskyvyn kasvu niiden tehonkulutuksen samalla pienentyessä on johtanut siihen, että pienimmillekin siruille voidaan tuoda tekoäly- ja koneoppimistoimintoja. Teksasilaisen Silicon Labsin uudet BG24- ja MG24-ohjaimet näyttävät mallia siitä, mihin kehitys menee.

Erilaisiin sulautettuihin laitteisiin joudutaan tekemään ohjelmistopäivityksiä useista eri syistä. Joskus tuodaan lisää ominaisuuksia, joskus paikataan löytyneitä tietoturva-aukkoja. Taiwanilaisen Winbondin flash-muistilla OTA-päivitys onnistuu tarkemmin ja nopeammin.

Sulautetuista grafiikkaprosessoreistaan esimerkiksi ensimmäisissä iPhone-puhelimista tunnettu Imagination Technologies aikoo tosissaan tuoda markkinoille RISC-V-pohjaisen grafiikkasuorittimen. Nyt yhtiö kertoo validoineensa tekniikan FPGA-piirillä.