Vuoden teknologiajohtajat valittu

Suomalaisista teknologiavaikuttajista koostuva tuomaristo valitsi vuoden 2022 teknologiajohtajiksi ABB:n Simo Säynevirran ja Modulightin Petteri Uusimaan. Vuoden 2022 innovaatio-professorin palkinto myönnettiin LUT-yliopiston Jero Aholalle.

Vuoden teknologiajohtajan tunnustuspalkinnon jakavat yhteistyössä Business Finland, Teknologiateollisuus ry sekä innovaatiokonsulttiyhtiö Spinverse. Vuodesta 2011 jaetun palkinnon tavoitteena on kasvattaa teknologiajohtajien ja yritysmaailman kanssa työskentelevien professorien Suomen kilpailukyvyn edistämisessä tekemän työn arvostusta. Tunnustuspalkinnot julkistettiin ja jaettiin 2.3.2022 järjestetyssä CTO Forumissa.

Suurten yritysten sarjassa vuoden 2022 teknologiajohtajana palkittu Simo Säynevirta johtaa ABB Green Electrification 2035 -veturiohjelman ekosysteemiyhteistyötä. ABB on keskeinen toimija Suomen vihreässä digisiirtymässä, ja osana Business Finlandin rahoittamaa veturihanketta Säynevirta edistää muun muassa kestävien energiaverkkojen ja Power-to-X-teknologioiden kehitystä ja käyttöönottoa.

Säynevirta on toiminut koko työuransa ABB:llä lukuisissa johto- ja projektitehtävissä digitaalisuuden, tuotehallinnan ja tuotekehityksen parissa niin globaaleissa kuin Suomen liiketoiminnan rooleissa. Lisäksi hän on ollut aktiivisesti mukana Suomen vetyklusterin ohjausryhmässä ja johtanut sen alatyöryhmää, jossa visioitiin vetytaloudesta Suomen uusi viennin ja kansantalouden tukijalka. Hän on myös aktiivinen vaikuttaja sekä kansallisilla että Euroopan tason foorumeilla, jotka käsittelevät digitaalisia ratkaisuja.

Pk-yritysten sarjassa vuoden teknologiajohtajaksi nimitettiin Modulightin Petteri Uusimaa. Puolijohteita valmistava Modulight on tyyppiesimerkki teknologisen johtajuuden merkityksestä yrityksen kasvulle. Vuonna 2000 Tampereen teknillisen yliopiston spin-offina syntynyt yritys ja viime vuosina voimakkaasti kasvanut yritys tuottaa optisia ratkaisuja muun muassa terveysteknologiaan ja muihin erityissovelluksiin, kuten digitaalisiin painokoneisiin ja kvanttiteknologiaan. Yritys listautui onnistuneesti Helsingin pörssin First North -listalle syksyllä 2021.

Yhtenä yrityksen perustajista Uusimaa on ollut alusta asti mukana Modulightin teknologian ja liiketoiminnan kehityksessä. Hän on muuttanut Modulightia puolijohdekomponenttien valmistajasta pilviteknologiaan pohjaavia lääketieteellisiä ratkaisuja tuottavaksi kumppaniksi globaaleille lääke- ja biolääketieteen toimijoille. Tällä hetkellä Uusimaa johtaa Modulightin teknologiakehitystä. Lisäksi hän on ollut mukana nostamassa esiin fotoniikkaa niin Suomessa kuin eurooppalaisilla foorumeilla ja toiminut mm. Euroopan fotoniikkayritysten yhdistyksen hallituksessa kuusi vuotta.

CTO Forumin vuoden 2022 innovaatioprofessoriksi nimettiin Jero Ahola. Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston energiatehokkuuden professori Ahola työskentelee uusiutuvan sähköenergian tuotannon ja käytön parissa. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt erityisesti vihreän vedyn tuotantoon ja sen sovellutuksiin. Hänen tutkimustaan ajaa eteenpäin sekä systeemitason energia- ja kustannustehokkuuden optimointi sähköä käyttävissä sovelluksissa että murroksellisten teknologioiden tutkiminen ja kehittäminen; kuten ruoan, polttoaineiden tai muiden hiilen rakenteiden tuottaminen ilmasta.

Ahola on myös edistänyt yliopisto- ja yritysmaailman välistä yhteistyötä: hänen työnsä tuloksena on syntynyt lukuisia patentteja muun muassa ABB:lle. Ahola on ollut perustamassa kolmea startup-yritystä (Solar Foods, Elstor ja Afstor).