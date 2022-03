Paragraf on englantilaisyritys, joka on startattu Cambridgen yliopistossa tehdyn grafeenitutkimuksen perusteella. Nyt yhtiö on saanut kerättyä 60 miljoonan punnan B-rahoituskierroksen. Sen turvin yhtiö aikoo viedä grafeenipohjaiset komponenttinsa maailmalle.

Joka kolmannessa eli 31,4 prosentissa sähköautoja on ilmennyt jokin vika viimeisen vuoden aikana. Tämä käy ilmi englantilaisen Which-tutkimuslaitoksen kyselystä. Kyselyssä oli mukana yli 48 000 autonomistajaa.

Kun käyttäjä hakee dataa palvelusta, joudutaan useimmiten tekemään haku esimerkiksi Microsoftin SQL Server-, Oracle-, MySQL- tai vastaavasta tietokannasta. Micron Technologies on nyt esitellyt datakeskuksiin NVMe-protokollaa hyödyntävän SSD-muistin, joka lyhentää hakujen latenssin aina 2 millisekuntiin tai sen alle.

Suomessa toimivien insinöörijärjestöjen yhdistyksen Engineers Finlandin mukaan vihreä siirtymä vaatii lisää tekniikan alan osaajia. Vuosittain tavoitteiden toteuttaminen vaatii Suomeen noin 3100 - 4500 insinööriä lisää. Tällä hetkellä insinöörejä valmistuu noin 8 300 vuodessa ammattikorkeakouluista ja yliopistoista.

Venäjä rajoittaa Ukrainan sotaa koskevaa uutisointia erittäin voimakkaasti. Valtion virasto Roskomnadzor valvoo haukantarkasti kaikkea viestintää some-kanavia myöten. Venäläisten ainoa keino ohittaa rajoitukset on käyttää VPN-yhteyksiä. Niiden asennukset ovatkin sodan alettua lähteneet räjähdysmäiseen kasvuun.

Nord on äärimmäisen tärkeä tuotesarja OnePlussalle. Valtaosa sen myymistä älypuhelimista on nimenomaan Nord-linjaa. Tänään yhtiö kertoi aloittaneensa Nord CE 2:n ennakkomyynnin Suomessa. Hintaa laitteella on 369 euroa.

Yhä useammin järjestelmäpiiri koostuu useista sirulohkoista. Näille osille ei ole vakiintunutta suomennosta, englanniksi puhutaan termistä chiplet. Nyt Intel, AMD, Arm, Google Cloud, Meta, Microsoft, Qualcomm, Samsung ja TSMC aikovat kehittää standardin näiden piiriosien liitännöille.

Markkinoilla on aina ollut erittäin pieniä mikro-ohjaimia, joita rakentelijat voivat juottaa korteilleen, mutta nyt on ilmeisesti löytynyt tähän asti pienin piiri. Hackaday kertoo Huada HC32L110 -ohjaimesta, joka on Cortex-M0+ -pohjainen prosessori. Se on pakattu 1,6 x 1,4 millimetrin tilaan.

Telia on ottanut ensimmäisenä operaattorina maailmassa 4G- ja 5G-verkon viipalointiin ja reunalaskentaan perustuvan virtuaalisen yksityisverkon asiakaskäyttöön Sandvikin testikaivoksessa Tampereella. Mobiiliverkon viipalointiominaisuuden ansiosta Telia voi tarjota virtuaalisen yksityisverkon julkisissa 4G- ja 5G-verkoissa turvallisesti, luotettavasti ja suorituskykyisesti tuhansille yrityksille, joille oma privaattiverkko ei ole realistinen vaihtoehto.

HMD Global esittelee Barcelonan Mobile World Congressissa kolmea uutta C-sarjalaistaan. Edullisten älypuhelimien markkinoilla HMD onkin pärjännyt koko ajan paremmin ja paremmin. Viime vuonna liikevaihto näissä kasvoi 41 prosenttia.