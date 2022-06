Signaalia kaikille 5G-taajuuksille

Rohde & Schwarz on tuonut kaksi uutta maksimitaajuutta SMW200A-signaaligeneraattorille. uudet optiot lisäävät tuen 56 ja 67 gigahertsin taajuuksille asti, joten laitteella voidaan nyt generoida testisignaaleja kaikille nykyisille ja suunnitteluille millimetrialueen 5G-yhteyksille.

Uusien taajuuksien myötä SMW200A pystyy generoimaan signaaleja myös satelliittien ja maa-asemien välisille linkeille sekä 60 gigahertsin WiGig-kaistalle.

Viimeisen vuosikymmenen ajan erillisillä vektorisignaaligeneraattoreille on pystytty tuottamaan monimutkaisia ​​digitaalisesti moduloituja signaaleja suurella tarkkuudella vain 44 gigahertsiin asti. Sitä ylempänä on tarvittu ylimääräisiä ulkoisia taajuuden ylösmuuntimia, jos testejä on haluttu tehdä suurella tarkkuudella.

SMW200A nostaa nyt selvästi rajoja korkealaatuisten laajakaistaisten digitaalisesti moduloitujen signaalien tuottamiseen. 56 GHz:n ja 67 GHz:n maksimitaajuusoptiot tukevat 2 GHz:n maksimimodulaatiokaistanleveyttä, joka täyttää 5G FR2 Release 17 -standardissa ja laajakaistaisille satelliittilähetyksille määritellyt laajemmatkin apukantoaaltovälit. Korkeammilla taajuuksilla nautitaan kuitenkin R&S:n signaaligeneraattorien vanhoista ominaisuuksista: erinomainen modulaatio, tasainen taajuusvaste ja neljä laitteistopohjaista vaihekohinatasoa.

Nyt tuetut U- ja V-taajuuksien sovellukset sisältävät mobiiliradion, langattoman lähiverkon ja satelliittiviestinnän. Mobiiliradioinsinööreille, jotka kehittävät RF-komponentteja ja tuotteita tukemaan FCC:n yhdysvaltalaisille verkko-operaattoreille jo varaamalla 47 GHz:n taajuuskaistalla käytettävissä olevaa 5G-mobiiliradiotaajuutta, uudet optiot ovat ihanteellinen signaalingeneroinnin ratkaisu. Yhtiön mukaan SMW200A on nyt markkinoiden ainoa signaaligeneraattori, joka tukee 3GPP:n release 17:n eli uusimman 5G-standardin laajennettua FR2-taajuusaluetta.

Uudet R&S SMW200A -vektorisignaaligeneraattorin taajuusvaihtoehdot ovat nyt saatavilla Rohde & Schwarzilta. Lisätietoja löytyy täältä.