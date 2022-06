3G-verkot sulkeutuvat monessa maassa jo nyt

Telia aikoo sulkea 3G-verkkonsa Suomessa vuoden 2023 loppuun mennessä kuten Elisakin. Monissa muissa maissa ollaan paljon pidemmällä. Jo yli 20 operaattoria yli kymmenessä maassa on sulkenut tai sulkee 3G-verkon tänä vuonna. Joukossa ovat Norja, Tanska ja Liettua ja suosituista matkakohteista esimerkiksi Iso-Britannia, Saksa, Hollanti, Italia, Portugali, Kroatia ja Kreikka.

Amerikassa operaattorit luopuvat 3G:stä Kanadassa, USA:ssa ja Meksikossa. 3G:n sulkemisen vaihtoehto on vielä vanhemmasta gsm-verkosta luopuminen. Monessa maassa jompikumpi perustekniikka on vielä joitakin vuosia käytössä.

3G on 20 vuotta sitten käyttöön otettua tekniikkaa. Mobiilinetin käyttö on jo siirtynyt 4G-puhelimiin ja modeemeihin, ja kovaa kyytiä laajenevasta 5G:stä tulee seuraava datan käyttäjien superverkko.

3G on ollut käytössä gsm:n rinnalla toisena perusverkkona mobiilipuheen vuoksi. Myös perinteinen mobiilipuhe jää vähitellen historiaan, kun nettipuhelut eli 4G-puhe, teknisesti lyhennettynä VoLTE, korvaa mobiilipuheen. Perinteinen 2G- ja 3G-mobiilipuhe vastaa edelleen suurinta osaa puheminuuteista, mutta 4G-puhe ohitti jo 3G-verkon puheminuutit Telian verkossa viime vuonna. Uusi puhetekniikka tarjoaa käyttäjälle paremman äänenlaadun, ja puhelut myös yhdistyvät nopeammin.

Vanhentuneen puhelimen lisäksi myös vanhan tyyppinen liittymä voi estää pääsyn roaming-kumppanin 4G-verkkoon ulkomailla. Näissä tapauksissa puheluiden soittaminen on mahdollista vain, jos liittymässä on Telia 4G -puhe -palvelu (VoLTE) ja käytössä on VoLTE-roamingia tukeva laite.

GSM Associationin lukujen mukaan mobiilinettiä käytti viime vuonna lopulla 4,2 miljardia ihmistä. 4G-tekniikan osuus liittymistä oli 58 prosenttia ja 5G:n 8 prosenttia. 3G on näin globaalisti edelleen hyvin yleinen verkkotekniikka. Vuonna 2025 3G:n osuus liittymistä on ennusteiden mukaan enää 16 prosenttia.