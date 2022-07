Korkea melutaso käynnistysvaiheessa ja alhaisilla kierrosnopeuksilla on ollut ongelmana harjattomien sähkömoottorien ohjauksessa. Optimiratkaisu ongelmaan on Toshiban kehittämä symmetrisen kantoaallon monimuotoinen PWM-menetelmä, jonka ansiosta vältytään ylimääräiseltä vääntömomentin aaltoilulta, EMI-häiriöiltä ja melulta. Saatavissa on jo valikoima menetelmää hyödyntäviä mikro-ohjaimia.