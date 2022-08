Huawei leikkasi lisää ulkopuolista melua

Huawei on aloittanut uusien FreeBuds Pro 2 -kuulokkeiden myynnin Suomessa. Napit ovat uusin osoitus yhtiön audio-osaamisesta, mitä tehdään myös Tampereen tutkimuskeskuksessa. Musiikintoisto on hyvällä tasolla, mutta ennen kaikkea napeista huomaa laadukkaan ulkopuolisen melun vaimennuksen.

FreeBuds Pro 2 -kuulokkeissa on uniikki kaksoisäänentoistojärjestelmä, joka koordinoi älykkäästi kahta elementtiä, jotta ne toimisivat saumattomassa yhteistyössä. Kuulokkeissa on perinteinen kalvo ja nelimagneettinen dynaaminen bassoelementti, jotka mahdollistavat sekä kirkkaat ja tarkat korkeat äänet että iskevän bassontoiston.

Triple Adaptive EQ -teknologian ansiosta FreeBuds Pro 2 -kuulokkeet voivat automaattisesti ja reaaliajassa säätää äänentoistoa korvakäytävien rakenteen, käyttöasennon ja äänenvoimakkuuden perusteella. Tämä yhdistettynä LDAC-koodaukseen tuottaa toimivan yhdistelmän. Musiikkia voi kuunnella kohtuullisella äänenpaineella. Huawein mukaan kuulokkeet on suunniteltu ja äänentoisto hienosäädetty yhdessä Devialetin kanssa.

Ehkä vaikuttavampi on nappien aktiivinen melunvaimennus. Uutuuden kolmen mikrofonin melunvaimennusjärjestelmä nostaa vaimennuksen tehokkuutta jopa 15 prosenttia edeltäjään verrattuna. FreeBuds Pro 2 osaa myös tunnistaa ulkoisen ääniympäristön ja valita sopivimman melunvaimennustilan sen perusteella. Toiminto kykenee vaimentamaan jopa moottorin voimakkaan jyrinän lentokoneessa, yhtiö lupaa.

Puhelujen selkeyttä taas parantaa Pure Voice -teknologia, joka yhdistää neljän mikrofonin järjestelmän Huawein omaan melunvaimennusalgoritmiin sekä uuteen tuulen vaikutuksen minimoivaan muotoiluun. FreeBuds Pro 2 -kuulokkeet kykenevätkin poimimaan tarkasti ihmisen äänen parantaen samalla melunvaimennusta, joten käyttäjät voivat nauttia selkeistä video- tai äänipuheluista sijainnistaan riippumatta.

Huawei FreeBuds Pro 2 -kuulokkeet yhdistyvät saumattomasti kahteen laitteeseen samaan aikaan, mikä mahdollistaa yhteyden vaihdon automaattisesti puhelun tullessa. Akun toiminta-aika on vähintäänkin hyvä. Melunvaimennuksen ollessa päällä toistoaika on jopa 4 tuntia, latauskotelon kanssa jopa 18 tuntia. Mikäli melunvaimennus kytketään pois päältä, kuulokkeiden toistoaika on jopa 6,5 tuntia ja kotelon kanssa jopa 30 tuntia. Lisäksi IP54-roiskesuojaus takaa, ettei FreeBuds Pro 2 säikähdä heti sateesta tai hiestä.

Nappien muotoilu on varsin onnistunut. Oma korva on aina ollut hankala erivalmistajien napeille, mutta Freebuds Pro 2 istuu hyvin. Jokaisen toki kannattaa itse sovitella korvaansa parhaiten sopivat napit.

FreeBuds Pro 2 -kuulokkeet ovat nyt myynnissä Suomessa suositushintaan 199 euroa. Nappikuulokkeissa kisa markkinaosuuksista on suorastaan verinen ja tarjolla on jo paljon hyvin edullisia, kohtuullisilla ominaisuuksilla varustettuja nappeja. Aivan halvimpien kanssa Huawein uutuusnapit eivät toki yritäkään kisata.