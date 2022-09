Valokuitunen tavoittaa yhä useamman

Kuituverkkoa Suomeen rakentava Valokuitunen on sopinut Eltelin kanssa 200 miljoonan euron arvoisesta verkon laajennusrakentamisesta. Yhtiön mukaan heidän verkkonsa tavoittaa laajennuksen jälkeen reilusti yli 200 000 kotitaloutta.

Laajennussopimus on Valokuitusen historian suurin. Yhtiön verkolla on nyt mittaa noin tuhat kilometriä ja tänä vuonna rakennetaan vielä 200 kilometriä lisää. Hanke on mittava myös Eltelin kannalta, sillä se aloittaa satojen ammattilaisten rekrytoinnit välittömästi.

Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kauniston mukaan valokuidun kysyntä on kasvanut viimeisten vuosien aikana voimakkaasti, koska ihmiset ovat huomanneet, että kodin sujuva arki vaatii parempia yhteyksiä. - Tähän on syynä digitalisaation räjähdysmäinen kasvu ja kotien muuttuminen älykodeiksi, etätyöpaikoiksi ja viihdekeskuksiksi. Tehdyn sopimuksen myötä pääsemme vastaamaan valtakunnallisesti parempien kotiyhteyksien kasvavaan tarpeeseen.

Kuidun edut ovat ilmeiset. Yhteys on symmetrinen, joten mobiiliverkoista tuttua hitaampaa yhteyttä verkkoon päin ei ole. Lisäksi yhteyden nopeus on aina vakaa ja luvatun tasoinen. Tällä hetkellä ongelma on itse kuituliittymän korkea hankintahinta. Liittymien kuukausimaksuissa ei 5G- ja kuituliittymissä ole isoa eroa.

Kauniston mukaan kuituliittymien yleistymisen ylivoimaisesti suurin este on kuluttajien vielä melko matala tietotaso digitalisaation kasvusta ja sen mukanaan tuomista tietoliikennevaatimuksista. - Ihmiset ymmärtävät vielä huonosti kuidun ylivoimaiset ominaisuudet. 5G:n yleistyminen on todella tärkeä asia koko yhteiskunnalle, mutta kuitu on ylivoimainen ratkaisu kiinteän kohteen tietoliikenneratkaisuksi. Molemmat ovat siis kuluttajille tärkeitä teknologioita, Kaunisto korostaa.

Kuituverkkoa Suomessa on jo nyt paljon, sillä runkoverkot perustuvat pitkälti valokuidulle. Myös 5G-tukiaseman kautta tullut data matkaa valtaosan matkastaan kuitua pitkin. Kuluttajille tarjottavissa liittymissä Suomessa kuitenkin ollaan monia muita maita jäljessä.

Valokuitunen ilmoitti vuonna 2020 investoivansa vähintään 300 miljoonaa valokuituverkkoihin Suomessa. Tähän mennessä investointeja on tehty noin 100 miljoonalla, ja nyt solmitun sopimuksen myötä yrityksellä on kaikki edellytykset rakentaa valokuituverkkoja valtakunnallisesti lisää vähintään 200 miljoonalla eurolla seuraavan kolmen vuoden aikana.

Eltelin vastuulle kuuluu valokuituverkon rakentamisen projektinjohto sisältäen muun muassa materiaalihallinnan ja -logistiikan, valokuiturakentamisen maatöineen, rakentamisen teletekniset työt, liittymäasennukset palveluineen, kartoitukset ja dokumentoinnin. Aiemmasta sopimuksesta poiketen uudessa sopimuskokonaisuudessa on mukana myös käyttö- ja viankorjauspalvelu.