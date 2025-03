Ohjelmointikieli Rust ottaa merkittävän askeleen kohti laajempaa käyttöä autojen järjestelmissä. Saksalainen HighTec EDV-Systeme GmbH ja hollantilainen Solid Sands B.V. ovat ilmoittaneet strategisesta yhteistyöstään, jonka tavoitteena on tuoda Rust-kirjastojen turvallisuussertifiointi autoteollisuuteen. Yhteistyön myötä Rustin käyttö autojen sulautetuissa järjestelmissä saa vahvemman jalansijan, mikä voi syrjäyttää perinteiset C- ja C++-kielet tietyissä sovelluksissa.

Ohjelmistomurroissa yleistä jailbreak-menetelmää on sovellettu myös DeepSeek-tekoälymallin kanssa. Tämän myötä tekoälyä voidaan hyödyntää sopimattoman ja kielletyn materiaalin kanssa, minkä seuraukset voivat olla hyvinkin vaarallisia. Tietoturvayhtiö Palo Alton tutkimusyksikkö Unit 42 lisää, että tekoälyn murtaminen osoittautui yllättävän helposti ilman erityistä osaamista.

Avnet Embedded nimettiin Triaksi viime kesänä, ja nyt yhtiö esiintyy ensimmäistä kertaa uudella nimellään Embedded World 2025 -messuilla Nürnbergissä. Tria Technologies esittelee tapahtumassa ensimmäisen COM-HPC Mini -formaattiin perustuvan moduulinsa. Tria HMM-RLP tuo huipputason suorituskyvyn ja joustavan liitettävyyden erittäin pieneen tilaan.

Fitness-rannekkeet ovat suosittuja terveysteknologian laitteita, joiden väitetään tarjoavan tarkkaa tietoa käyttäjiensä aktiivisuudesta ja terveydestä. Tuore tutkimus kuitenkin osoittaa, että näiden laitteiden tarkkuus jää vain kohtalaiselle tasolle. Wellnesspulse-tutkimusryhmä analysoi 45 tieteellistä tutkimusta ja yli 160 datapistettä, ja tulokset paljastavat, että keskimäärin fitness-rannekkeiden mittaustarkkuus on vain 67,40 %.

Legendaarinen sulautettujen järjestelmien brändi JUMPtec tekee paluun Intel Core Ultra -prosessoreilla varustetulla COM Express -moduulilla. Nykyinen Kontronin tytäryhtiö esittelee Nürnbergin Embedded World -messuilla COM Express Basic Type 6 -moduulia, joka perustuu Intelin uusimpaan Core Ultra -prosessorisarjaan.

RISC-V-arkkitehtuuri tekee vahvaa tuloa autoihin, ja kehitystyö saa nyt lisää vauhtia. Infineon Technologies esitteli viime viikolla ensimmäiset RISC-V-pohjaiset prosessorinsa autoihin, ja nyt TASKING ilmoittaa tukevansa Infineonin uutta autojen järjestelmien RISC-V -virtuaaliprototyyppiä. Tämä mahdollistaa ohjelmistokehityksen jo ennen varsinaisen raudan valmistumista, mikä nopeuttaa ja tehostaa uusien autojärjestelmien kehitystä.

Euroopan elektronisten komponenttien jakelumarkkinat ovat olleet laskusuhdanteessa, mutta nyt merkit viittaavat tasaiseen elpymiseen vuonna 2025, sanoo Mike Slater, DigiKeyn globaalin liiketoiminnan kehitysjohtaja. ETN kysyi Slaterilta tämän hetken markkinanäkymistä.

Renesas Electronics ja Altium ovat esitelleet uuden Renesas 365 -alustan, joka yhdistää puolijohdevalmistuksen ja piirikorttisuunnittelun saumattomaksi kehitysympäristöksi. Alustan tavoitteena on nopeuttaa elektroniikkajärjestelmien suunnittelua ja elinkaaren hallintaa, vähentää manuaalisia prosesseja sekä yhdistää hajanaiset kehitystiimit yhdeksi digitaaliseksi kokonaisuudeksi.

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tuoreiden tilastojen mukaan Nokia Technologies Oy on ylivoimaisesti Suomen suurin patentinhakija. Yhtiö jätti vuonna 2023 peräti 380 patenttihakemusta. Lisäksi toisena tulee Nokia Solutions and Networks Oy 144 hakemuksellaan.

Ethernet-standardit kehittyvät jatkuvasti vastaamaan datakeskusten ja koneoppimissovellusten kasvaviin tarpeisiin. Uusimmat IEEE Std 802.3df-2024 ja IEEE P802.3dj -projektit tuovat mukanaan merkittäviä edistysaskeleita Ethernet-teknologiassa, mahdollistaen jopa 1,6 terabitin sekuntinopeuden tiedonsiirron.

Verkosto 2025 -messuilla energian jakeluverkkojen ja infrastruktuurin digitalisaatio oli selvästi keskiössä. Merkittävin keskustelunaihe oli digitaalisten kaksosten rooli teollisten järjestelmien etäohjauksessa ja automaatiossa. Samalla EU:n F-kaasuasetus pakottaa energiasektorin uudistumaan, ja 3D-paikkatietojen hyödyntäminen mullistaa infrastruktuurin rakentamista.

Sulautettujen järjestelmien tärkein tapahtuma, Embedded World -messut, käynnistyvät huomenna Nürnbergissä, Saksassa. Tämä vuosittainen tapahtuma kokoaa yhteen sulautetun alan johtavat asiantuntijat, avaintoimijat ja teollisuusjärjestöt ympäri maailmaa. Messuilla esitellään laajasti sulautettujen järjestelmien maailmaa, mukaan lukien komponentit, moduulit, käyttöjärjestelmät, laitteisto- ja ohjelmistosuunnittelu, M2M-viestintä sekä monimutkaisten järjestelmien suunnitteluun liittyvät palvelut.

Ericsson, Qualcomm ja NBN-operaattori ovat saavuttaneet merkittävän virstanpylvään 5G-millimetriaaltoteknologian kehityksessä. Yhtiöt ovat suorittaneet kenttätestejä, joissa 5G mmWave -yhteys on saavuttanut jopa 14 kilometrin kantaman, samalla tarjoten yli gigabitin sekuntinopeuden latauksessa ja yli 100 megabitin sekuntinopeuden lähetyksessä.

Amerikkalainen puolijohdevalmistaja onsemi on tehnyt virallisen ostotarjouksen Allegro MicroSystemsistä. Tarjouksen mukaan onsemi olisi valmis maksamaan 35,10 dollaria käteisellä jokaisesta Allegron osakkeesta, mikä tarkoittaa yhteensä 6,9 miljardin dollarin arvoista kauppaa.

Vuoden 2025 ensimmäinen ETNdigi on täynnä syväluotaavia artikkeleita elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien ajankohtaisimmista aiheista. Entiseen tapaan lehden voi lukea ilmaiseksi. Tässä lyhyt katsaus lehden artikkeleihin.

Puolijohdealan markkinoita seuraavan SourceAbilityn mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin uusimmat tariffisuunnitelmat voivat aiheuttaa merkittäviä häiriöitä globaalissa puolijohdetoimitusketjussa. Trumpin hallinto on ehdottanut 25 prosentin tai korkeampia tulleja useille avaintuotteille, mukaan lukien puolijohteet, mikä on herättänyt huolta alan yrityksissä ja talousasiantuntijoissa.

Emerson on julkistanut uuden NI LabVIEW+ Suite for HIL -ohjelmiston, joka on suunniteltu erityisesti sulautettujen ohjelmistojen kehittämiseen ja testaamiseen. Tämä uusi ohjelmistoratkaisu vastaa insinöörien kasvaviin tarpeisiin tuomalla testauksen, validoinnin ja data-analyysin yhteen alustaan. Sen tavoitteena on tehostaa työprosesseja ja nopeuttaa tuotteiden markkinoille pääsyä.

Euroopan superlaskenta ottaa merkittävän harppauksen eteenpäin Codasipin ja Digital Autonomy with RISC-V in Europe (DARE) -hankkeen myötä. Euroopan unioni on myöntänyt 240 miljoonaa euroa tukeakseen uuden sukupolven korkean suorituskyvyn ja energiatehokkuuden yhdistäviä RISC-V-pohjaisia prosessoreita ja kiihdyttimiä.

Tuore tutkimus paljastaa, että monet hakkeriryhmät, jotka esiintyvät itsenäisinä toimijoina, ovat todellisuudessa valtiollisten tahojen tukemia. Check Point Research (CPR) analysoi 35 hakkeriryhmän 20 000 viestiä ja havaitsi, että ryhmien kirjoitustyylit ja toimintamallit viittaavat yhteisiin operaattoreihin.

Infineon Technologies on ottanut merkittävän askeleen kohti RISC-V-prosessoreiden laajamittaista käyttöä autoteollisuudessa. Yhtiö aikoo tuoda markkinoille uuden autoihin suunnatun mikro-ohjainperheen, joka perustuu avoimeen RISC-V-arkkitehtuuriin.