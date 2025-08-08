Vaikka PCI Express 6.0 -standardin julkaisusta on kulunut jo yli kolme vuotta, sen saapuminen kuluttajamarkkinoille on edelleen hidasta ja epävarmaa. Standardin tarjoama huima 64 GT/s:n siirtonopeus on toistaiseksi jäänyt datakeskusten ja testilaboratorioiden iloksi, sillä kuluttajalaitteet — kuten SSD-asemat, emolevyt ja näytönohjaimet — eivät vielä hyödynnä PCIe 6.0:n täyttä potentiaalia.
Asiantuntijat arvioivat, että laajamittainen käyttöönotto kuluttajapuolella saattaa siirtyä jopa 2030-luvulle. Teknologian kehitys ei kuitenkaan pysähdy. Anritsu Corporation ja AMD ilmoittivat onnistuneensa testaamaan PCIe 6.0:n sähkösignaalien vaatimustenmukaisuutta 64 GT/s datanopeudella. Demo toteutettiin käyttämällä Anritsun BERT Signal Quality Analyzer-R MP1900A -testilaitetta ja AMD:n seuraavan sukupolven EPYC™-suorittimia, jotka ovat vielä esituotantovaiheessa.
Testissä ylitettiin PCIe CEM -määrityksen 27 dB vaimennusraja, ja suorituskyky säilyi vakaana myös haastavissa olosuhteissa, kuten Spread Spectrum Clocking -signaalihäiriön (SSC) alla.
- Yhteistyössä Anritsun kanssa olemme saavuttaneet vakaan demon 64 GT/s tasolla. Tämä varhainen validointi tukee sitoutumistamme tarjota luotettavia ja nopeita I/O-ratkaisuja tuleville AMD EPYC -alustoille, kertoi Amit Goel, AMD:n palvelintekniikan varatoimitusjohtaja.
PCIe 6.0 tarjoaa jopa 256 GB/s kaistanleveyden x16-kokoonpanossa ja tukee sovelluksia, jotka vaativat erittäin nopeaa datansiirtoa, kuten tekoälyä (AI), korkean suorituskyvyn laskentaa (HPC) ja huippunopeita tallennusjärjestelmiä. Standardi säilyttää taaksepäin yhteensopivuuden aiempien PCIe-versioiden kanssa, mutta sen käyttöönotto erityisesti kuluttajalaitteissa vaatii yhä aikaa ja infrastruktuuripäivityksiä.