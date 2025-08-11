Uusi anturi vie optisen kuvanvakautuksen uudelle tasolle

Optinen kuvanvakautus (OIS) on tekniikka, jolla kamera kompensoi käden vapinaa ja muuta tahatonta liikettä, jotta kuvat ja videot pysyvät terävinä. Käytännössä kamerassa on gyroskooppi tai inertiamittausyksikkö (IMU), joka mittaa kameran liikkeen tarkasti useita tuhansia kertoja sekunnissa. Kun anturi havaitsee liikkeen, ohjauselektroniikka laskee vastaliikkeen ja siirtää linssiä tai kuvakennoa mikroaktuaattoreilla täsmälleen vastakkaiseen suuntaan. Näin kuva pysyy paikallaan kennolla myös pitkän valotusajan aikana tai videokuvauksen aikana.

OIS on erityisen hyödyllinen hämärässä ja telezoomilla, jolloin pienikin tärähdys voi sumentaa kuvan. Kun liike kompensoidaan reaaliajassa, kuvat pysyvät terävinä ja videot näyttävät sulavilta ilman nykäyksiä. Verrattuna pelkkään elektroniseen vakautukseen (EIS), optinen kuvanvakautus vähentää laadun heikkenemistä ja toimii myös silloin, kun kenno on lähellä herkkyytensä ylärajaa.

TDK on nyt julkistanut uuden InvenSense SmartMotion ICM-536xx -sarjan 6-akseliset IMU-anturit, jotka vievät OIS:n tarkkuuden uudelle tasolle. Uusi anturi mittaa liikkeen jopa 6,4 kHz:n näytteenottotaajuudella ja 20-bittisellä resoluutiolla, jolloin se havaitsee sekä nopeat että äärimmäisen pienet liikkeet entistä tarkemmin. Kompakti ja virtapihi rakenne tekee siitä sopivan myös keskihintaluokan älypuhelimiin ja pieniin kameroihin, joissa tilaa ja akkukestoa on rajallisesti. Näin OIS-tekniikka ei enää ole vain huippumallien etuoikeus, vaan yhä useampi käyttäjä voi hyötyä kirkkaista ja vakaista kuvista myös haastavissa olosuhteissa.

ICM-536xx on suunniteltu erityisesti optista kuvanvakautusta varten ja yhdistää gyroskoopin ja kiihtyvyysanturin yhteen siruun. Se tukee jopa kuuden vapausasteen liikkeen mittausta, mikä mahdollistaa tarkemman kompensoinnin sekä kuvien että videoiden tallennuksessa. Anturi tarjoaa laajan dynaamisen alueen, matalan kohinan ja nopean vasteen, jotka ovat kriittisiä tekijöitä OIS-suorituskyvyn kannalta.

TDK:n mukaan anturin ohuempi profiili helpottaa kameramoduulin suunnittelua, ja energiatehokkuus pidentää akunkestoa erityisesti videokuvauksessa. Anturi on jo tuotannossa ja saatavilla valituille asiakkaille suoramyynnin kautta, mikä vauhdittaa sen käyttöönottoa uusissa laitteissa vielä kuluvan vuoden aikana.

Lisätietoja täällä.