Tuore kenttätutkimus sähköautojen akkujen kestävyydestä kyseenalaistaa väitteet, joiden mukaan dynaaminen, jopa sporttinen ajotyyli voisi pidentää akun elinkaarta. Akkujen diagnostiikkayhtiö AVILOOn laajan analyysin mukaan rauhallinen ja ennakoiva ajotyyli ei ainoastaan säästä energiaa – se myös hidastaa akun vanhenemista merkittävästi.
AVILOOn tutkimuksessa analysoitiin 402 sähköautoa, kaikki samaa merkkiä ja akkutyypiltään samanlaisia. Autojen energiankulutusta mitattiin kilowattitunneissa sataa kilometriä kohden (kWh/100 km), ja kuljettajat jaoteltiin ajotapansa perusteella kolmeen ryhmään: maltilliset, keskivertokuluttajat ja runsaskuluttajat.
Tulokset olivat selkeitä. Maltilliset kuljettajat kuluttivat 16–18 kWh/100 km ja aggressiivisesti ajavat jopa lähes kaksinkertaisen määrän energiaa. Raskaammat autot lisäsivät kulutusta edelleen jopa 9 kWh/100 km
Yhtiön mukaan säästäväinen ajotyyli voi pidentää akun elinkaarta jopa 10 prosentilla, mikä vastaa 10 000 kilometriä pidempää ajomatkaa 100 000 kilometrin ajossa.
Uutisointi sai alkunsa Stanfordin yliopiston joulukuussa 2024 julkaisemasta tutkimuksesta, jonka mukaan vaihteleva virrankäyttö laboratoriotesteissä voi parantaa akun kestävyyttä. AVILOOn mukaan tämä tutkimus on kuitenkin tulkittu mediassa väärin.
- Kyse ei ollut todellisesta ajotavasta, vaan laboratoriotestausmenetelmistä. Dynaaminen virranvaihtelu ei tarkoita sporttista ajamista, vaan realistisempia akun rasitusprofiileja laboratorio-olosuhteissa, selventää AVILOO:n tutkimusjohtaja Peter Bednarik.
AVILOOn suositusten mukaan sähköautoilijan tulisi ajaa tasaisesti ja ennakoivasti, käyttää esilämmitystä vain latausjohdon ollessa kytkettynä, ja välttää korkeita varausasteita pitkäaikaisesti eli ladata akku suositusten mukaiseen 80 prosentin kapasiteettiin.
Pikalatausta kannattaa hyödyntää vain tarpeen mukaan ja ajoneuvo pysäköintiä äärilämpötiloihin kannattaisi välttää. Tutkimuksen mukaan aggressiivinen ajotyyli johtaa enemmän latauskertoihin, korkeampaan kulutukseen ja nopeampaan akun vanhenemiseen. Yksinkertaisilla tottumuksilla voi sen sijaan saavuttaa merkittäviä säästöjä – sekä energiassa että akun kunnossa.
AVILOOn mukaan väite siitä, että ripeä kiihdyttely voisi olla akulle hyödyksi, ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa tosielämässä. - Korkeampi energiankulutus kuormittaa akkua enemmän – sitä ei voi selittää pois, tiivistää Peter Bednarik.