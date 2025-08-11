Nordic Semiconductor on julkistanut uuden nPM1304-tehonhallintapiirin, joka tuo pienten akkujen laitteisiin entistä tarkemman ja energiatehokkaamman virranhallinnan. Piiri on suunniteltu erityisesti tilaa ja virtaa säästäviin sovelluksiin, kuten älysormuksiin, kehon antureihin, urheilusuoritusmittareihin ja terveysseurantalaitteisiin.
NPM1304 jatkaa aiemman nPM1300-piirin linjaa, mutta tarjoaa markkinoiden ensimmäisen ultra-pienivirtaisen tarkan akkumittauksen (fuel gauging), joka kuluttaa vain 8 µA aktiivisena ja 0 µA lepotilassa. Tämä on huomattava parannus perinteisiin mittausratkaisuihin, joiden virrankulutus voi syödä merkittävän osan pienen akun kapasiteetista.
Piiri tukee yksikennoisia Li-ion-, Li-poly- ja LiFePO4-akkuja ja tarjoaa säädettävän latausvirran (4–100 mA) sekä ohjelmoitavan päätejännitteen. Mukana on myös integroitu lämpötilarajoitus latauksen aikana.
Kokonaisuutena nPM1304 yhdistää virtalähteen hallinnan, kaksi buck-muunninta, kaksi LDO-/kuormalähdön kytkintä, GPIO:t, LED-ohjaimet ja I²C-yhteensopivan hallintaliitännän samaan piiriin. Tämä vähentää piirilevytilan tarvetta ja pienentää materiaalikustannuksia.
Nordicin mukaan ratkaisu vastaa kasvavaan tarpeeseen entistä pienemmille ja tarkemmille virtahallintaratkaisuille, kun kuluttajat ja terveysalan toimijat pyrkivät pakkaamaan enemmän toimintoja yhä kompaktimpiin laitteisiin.