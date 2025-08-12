18 antennia autoihin

Taoglas on esitellyt uuden Patriot-sarjan monitoimikattoantennin, joka kokoaa jopa 18 antennielementtiä yhteen matalaprofiiliseen koteloon. Antenni on suunniteltu erityisesti viranomais- ja hyötyajoneuvoihin, kuten poliisin, pelastustoimen, ambulanssien, energiayhtiöiden ja muiden kaupallisten kalustojen tarpeisiin. Kompakti muotoilu vähentää katolle asennettavien erillisten antennien määrää, parantaa ajoneuvon ulkonäköä ja vähentää ilmanvastusta.

Patriot korvaa suoraan ajoneuvon alkuperäisen antennin – esimerkiksi Ford Interceptor -mallissa – säilyttäen sen perustoiminnot mutta lisäten moniverkkoyhteyksien tuen. Tämä tarkoittaa, ettei ajoneuvon kattoon tarvitse porata uusia reikiä, mikä nopeuttaa asennusta, pienentää kustannuksia ja helpottaa ajoneuvon jälkimarkkinointia, kun ylimääräisiä reikiä ei tarvitse paikata. Ratkaisu on erityisen hyödyllinen julkisen sektorin kaluston hallinnassa, missä tehokkuus ja huoltokustannusten minimointi ovat tärkeitä.

Teknisesti Patriot tarjoaa laajan taajuustuen: 5G- ja 4G-verkot (600–6000 MHz), kahden taajuuden GNSS-paikannus (L1 ja L1/L5) sekä toinen GNSS L1 -vastaanotin, Wi-Fi® (2.4, 5.8 ja 7.1 GHz), SDARS-satelliittiradio (2.3 GHz) ja LMR/TETRA-viestintä (380–400 MHz ja 700–900 MHz). Lisäksi tarjolla on erillinen whip-antennielementti, joka tukee P25 VHF/UHF/700–900 MHz -taajuuksia ja on saatavilla eri pituuksissa taajuusvaatimusten mukaan.

Rakenne on suunniteltu kestämään vaativia käyttöolosuhteita. Antennin kotelo on IK08- ja IP69K-luokiteltu, joten se kestää iskuja ja painepesua. Mitat ovat 205 × 180 mm, ja whip-antennin korkeus vaihtelee 60–164 mm mallista riippuen. Aerodynaaminen muoto ja kaarevaan kattoon mukautuva, räätälöity tiiviste varmistavat häiriöttömän ja tiiviin asennuksen. Saatavilla on musta, valkoinen ja muita värejä ajoneuvon ulkovärin mukaan.