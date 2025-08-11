USB-latauksen ohjaus sopii yhä pienempään

Nexperia on tuonut markkinoille uudet NEX52041- ja NEX52080-ohjainpiirit, jotka tarjoavat täyden USB Type-C ja USB Power Delivery (PD) -latausohjauksen vain 4 × 4 millimetrin kokoisessa kotelossa. Piirit on suunniteltu erityisesti 18–140 W virtalähdesovelluksiin, kuten seinälatureihin, autolatureihin, virtapankkeihin ja sovittimiin.

Ohjaimet tukevat USB PD 3.1 -standardia ja ohjelmoitavia lähdevirran ilmoituksia (1,5 A / 3 A), sekä mahdollistavat PPS (Programmable Power Supply) -toiminnon. Laaja yhteensopivuus kattaa myös useita pikalatausprotokollia, kuten BC 1.2, Apple Divider 3, Qualcomm QC 2.0/3.0 ja valmistajien omia ratkaisuja. Tämä takaa, että laturi pystyy palvelemaan sekä uusimpia että vanhempia laitteita.

Teknisesti piirit erottuvat korkealla 30 V ylijännitekestolla VBUS-, CC-, DP- ja DM-nastoissa, mikä suojaa oikosuluilta ja vähentää ulkoisten komponenttien tarvetta. Integroitu VCONN-virtalähde ja -kytkin mahdollistavat älykaapeleiden virransyötön, ja sisäänrakennettu CV/CC-säätösilmukka tukee sekä optoerottimella toteutettuja, että erilaisiin DC-DC- ja AC-DC-muuntimiin perustuvia ratkaisuja.

Ohjelmoitavat GPIO-nastat ja I²C-liitäntä tukevat usean piirisarjan välistä viestintää, mikä mahdollistaa älykkään virranjaon moniporttilatureissa. Lisäksi piireissä on ohjelmoitavat suojaustoiminnot, kuten ylä- ja alijännitesuojaus, ylivirta- ja ylikuumenemissuoja sekä ylikuormitussuojatoiminto.

Lisätietoja täällä.