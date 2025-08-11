Linuxin luoja Linus Torvalds on jälleen puhunut suunsa puhtaaksi kehittäjien sähköpostilistalla. Tällä kertaa kohun kohteeksi joutui RISC-V-arkkitehtuurin kehittäjä Palmer Dabbelt, jonka myöhään lähetetty päivityspaketti sai Torvaldsilta tylyn tuomion. ”Tämä on roskaa ja tuli liian myöhään”, alkoi Torvaldsin vastaus.
Torvalds kertoi pyytäneensä varhaisia koodiehdotuksia (pull requests), koska hän on matkustamassa, mutta Dabbeltin paketti saapui vasta merge-ikkunan loppumetreillä. Pahennusta lisäsi se, että mukana oli muutoksia, jotka eivät olleet RISC-V-spesifisiä, vaan koskivat geneerisiä header-tiedostoja.
Erityisen silmätikuksi nousi uusi apufunktio make_u32_from_two_u16(a, b). Torvaldsin mukaan se on paitsi turha, myös koodin luettavuutta heikentävä. - Se tekee maailmasta aktiivisesti huonomman paikan elää, hän totesi sarkastiseen tyyliinsä.
Torvalds painotti, ettei geneerisiä tiedostoja saa ”saastuttaa” arkkitehtuurikohtaisilla tai huonolaatuisilla muutoksilla. Hän myös muistutti, ettei myöhäisiä massiivisia pull requesteja kannata lähettää toivoen, ettei hän ehdi reagoida.
Päivitykset eivät etene Linux 6.17:ään, vaan Dabbeltin on määrä yrittää uudelleen vasta 6.18-kerneliin ja vieläpä hyvissä ajoin. Torvaldsin viesti oli selvä: pysy aikataulussa ja jätä ”roska” pois.