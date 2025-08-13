Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin sopimus, joka sallii Nvidian ja AMD:n jälleenmyydä Kiinaan aiemmin kiellettyjä tekoälysiruja hallituksen 15 prosentin myyntitulo-osuutta vastaan, on järkyttänyt vuosikymmeniä vallinnutta vientivalvontapolitiikkaa. Reutersin mukaan erikoinen kuvio on herättänyt huolta niin kansallisen turvallisuuden periaatteista kuin liiketoiminnan ennustettavuudesta.
Vielä kuukausi sitten Nvidian H20-sirujen vienti Kiinaan nähtiin merkittävänä turvallisuusriskinä, ja Trumpin hallinto oli kieltänyt niiden myynnin. Nyt sama hallinto perustelee vientiluvan palauttamista sillä, että H20 on ”neljänneksi paras” siru ja jo laajasti käytössä Kiinassa. Uuden käytännön myötä vientirajoituksia voidaan kiertää maksamalla hallitukselle. Jotkut asiantuntijat näkevät tämän käytännössä vientiverona, jota Yhdysvaltain perustuslaki ei normaalisti salli.
Kriitikot kongressissa varoittavat, että ”pay-for-play” -malli voi tehdä kansallisen turvallisuuden huolista kauppatavaraa. ”Jos myyntitulot tilitetään hallinnolle luvan vastineeksi, kyse ei ole enää perinteisestä kapitalismista, vaan aivan uudenlaisesta valtion ohjauksesta”, sanoi eräs Reutersin haastattelema kauppaoikeuden asiantuntija.
Sopimus herättää myös kysymyksen siitä, miksi Nvidia ja AMD suostuvat nopeasti muuttuvan presidentin tahtoon. Molemmat yhtiöt kertovat vain noudattavansa Yhdysvaltain sääntöjä ja toivovansa mahdollisuutta kilpailla Kiinan markkinoilla.
Lisäksi Reutersin tietojen mukaan Kiinan viranomaiset ovat viime viikkoina varoittaneet kotimaisia teknologiajättejä, kuten Tencentia, ByteDancea ja Baidua, Nvidian H20-sirujen hankinnoista. Viranomaiset ovat ilmaisseet huolensa tietoturvariskeistä ja kehottaneet yrityksiä suosimaan kotimaisia sirutoimittajia. Joissakin tapauksissa hankinnat on laitettu kokonaan jäihin, mikä voi tehdä Trumpin kauppapoliittisesta avauksesta entistä epävarmemman.