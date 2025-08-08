Tietoturvallisiin viestintä- ja terveysteknologioihin keskittyvä Bittium raportoi alkuvuodelta kasvua liikevaihdossa ja tilauskannassa. Yhtiö kertoi samalla laajentavansa toimintaansa Iso-Britanniaan perustamalla maahan tytäryhtiön.
UK:n tytäryhtiön vetäjäksi on nimitetty Dean Aldridge, jolla on pitkä tausta niin puolustusteollisuudessa kuin Ison-Britannian asevoimissakin. Aldridge vastaa erityisesti yhtiön Defense & Security -liiketoimintasegmentin myynnistä Britanniassa. Läsnäolo Isossa-Britanniassa vahvistaa yhtiön asemaa tärkeillä markkinoilla ja tukee Bittiumin yhteistyötä puolustusteollisuuden suurtoimijan BAE Systemsin kanssa.
Bittiumin liikevaihto kasvoi tammi–kesäkuussa 11,3 prosenttia 42,2 miljoonaan euroon (37,9 M€ H1/2024). Erityisesti Defense & Security -liiketoimintasegmentti veti, ja tilauskanta kasvoi vuoden takaisesta 27,5 prosenttia 43,1 miljoonaan euroon.
Yhtiön käyttökate kuitenkin laski vertailukaudesta 4,8 miljoonaan euroon (7,4 M€), ja liiketulos jäi 1,5 miljoonaan euroon (2,9 M€). Laskuun vaikutti muun muassa Medical-segmentin Suomen yhtiössä toteutetut yt-neuvottelut ja muut tehostamistoimet, joiden kertaluonteiset kulut olivat noin 0,9 miljoonaa euroa.
Medical-liiketoiminnassa Bittium on kohdannut haasteita huolimatta kasvavista markkinoista. Yhtiö uudistaa parhaillaan organisaatiota ja keskittyy erityisesti EKG-monitorointilaitteisiin ja uniapnean diagnostiikkaan. Yhteistyö Boston Scientificin kanssa jatkuu uuden, arviolta 30–45 miljoonan dollarin arvoisen toimitussopimuksen myötä.
Puolustusteknologiassa Bittium jatkaa vahvaa panostusta kansainväliseen myyntiin. Uuden UK-tytäryhtiön perustaminen on yhtiön mukaan osa strategista tavoitetta kasvattaa jalanjälkeä Euroopan markkinoilla.
– Päätös vahvistaa toimintaa UK:ssa on osa yhtiömme strategista tavoitetta kasvaa Euroopan markkinoilla, sanoo Defense & Security -liiketoimintasegmentistä vastaava Tommi Kangas.