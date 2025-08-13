Arrow Electronics on julkaissut maailman ensimmäisen kehityskortin, joka hyödyntää tuotantovalmiilla piirillä varustettua Altera Agilex 5 FPGA:ta. Uusi AXE5000 Starter Kit tarjoaa suunnittelijoille ja kehittäjille mahdollisuuden arvioida ja hyödyntää Agilex 5 -sarjan FPGA-piirien ominaisuuksia heti valmiina tuotteena.

Helsingissä on käynnistynyt kolmen kuukauden pilottihanke, jossa testataan senttimetrintarkkaa sähköpotkulautojen pysäköintiteknologiaa neljällä alueella: Pasilassa, Kalasatamassa, Kalliossa ja Esplanadilla.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin sopimus, joka sallii Nvidian ja AMD:n jälleenmyydä Kiinaan aiemmin kiellettyjä tekoälysiruja hallituksen 15 prosentin myyntitulo-osuutta vastaan, on järkyttänyt vuosikymmeniä vallinnutta vientivalvontapolitiikkaa. Reutersin mukaan erikoinen kuvio on herättänyt huolta niin kansallisen turvallisuuden periaatteista kuin liiketoiminnan ennustettavuudesta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin sopimus, joka sallii Nvidian ja AMD:n jälleenmyydä Kiinaan aiemmin kiellettyjä tekoälysiruja hallituksen 15 prosentin myyntitulo-osuutta vastaan, on järkyttänyt vuosikymmeniä vallinnutta vientivalvontapolitiikkaa. Reutersin mukaan erikoinen kuvio on herättänyt huolta niin kansallisen turvallisuuden periaatteista kuin liiketoiminnan ennustettavuudesta.

Samsung Electronics on esitellyt uuden Micro RGB -televisioteknologian, joka tuo mikroledi-pohjaiset näytöt askeleen lähemmäksi kuluttajien olohuoneita. Yhtiön mukaan kyseessä on maailman ensimmäinen suuri näyttö, jossa käytetään alle 100 mikrometrin kokoisia punaisia, vihreitä ja sinisiä mikro-ledejä taustavalona.

Vain päiviä sen jälkeen, kun Donald Trump oli vaatinut Intelin pääjohtajan Lip-Bu Tanin (kuvassa) eroa, hän ylistääkin nyt Intelin toimitusjohtajaa, uutistoimisto Reuters kirjoittaa. Tapaamisen jälkeen eilen maanantaina Trump hehkutti, että Lip-Bu Tanin menestys ja ura ovat ”upea tarina”.

Murata on tuonut markkinoille maailman ensimmäisen XBAR-teknologiaan perustuvan korkeiden taajuuksie suodattimen, joka parantaa merkittävästi 5G-, Wi-Fi 7- ja tulevaisuuden 6G-verkkojen suorituskykyä. Se perustuu XBAR-tekniikkaan.

Taoglas on esitellyt uuden Patriot-sarjan monitoimikattoantennin, joka kokoaa jopa 18 antennielementtiä yhteen matalaprofiiliseen koteloon. Antenni on suunniteltu erityisesti viranomais- ja hyötyajoneuvoihin, kuten poliisin, pelastustoimen, ambulanssien, energiayhtiöiden ja muiden kaupallisten kalustojen tarpeisiin. Kompakti muotoilu vähentää katolle asennettavien erillisten antennien määrää, parantaa ajoneuvon ulkonäköä ja vähentää ilmanvastusta.

Yksi maailman yleisimmistä IoT-siruista, kiinalaisen Espressif Systemsin valmistama ESP32, on joutunut tietoturvauutisten keskiöön. Espanjalainen tietoturvayritys Tarlogic Security on paljastanut, että sirun Bluetooth-laiteohjelmisto sisältää 29 dokumentoimatonta komentoa, joita ei ole tarkoitettu julkiseen käyttöön.

Kyberturvayhtiö Picus Securityn tuore Blue Report 2025 -selvitys paljastaa hälyttäviä puutteita yritysten tietoturvassa. Yli 160 miljoonaan simuloituun hyökkäykseen perustuva tutkimus osoittaa, että 46 prosentissa testatuista ympäristöistä onnistuttiin murtamaan vähintään yksi salasanan hash-tunniste. Mää­rä on lähes kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna.

Nexperia on tuonut markkinoille uudet NEX52041- ja NEX52080-ohjainpiirit, jotka tarjoavat täyden USB Type-C ja USB Power Delivery (PD) -latausohjauksen vain 4 × 4 millimetrin kokoisessa kotelossa. Piirit on suunniteltu erityisesti 18–140 W virtalähdesovelluksiin, kuten seinälatureihin, autolatureihin, virtapankkeihin ja sovittimiin.

Optinen kuvanvakautus (OIS) on tekniikka, jolla kamera kompensoi käden vapinaa ja muuta tahatonta liikettä, jotta kuvat ja videot pysyvät terävinä. Käytännössä kamerassa on gyroskooppi tai inertiamittausyksikkö (IMU), joka mittaa kameran liikkeen tarkasti useita tuhansia kertoja sekunnissa. Kun anturi havaitsee liikkeen, ohjauselektroniikka laskee vastaliikkeen ja siirtää linssiä tai kuvakennoa mikroaktuaattoreilla täsmälleen vastakkaiseen suuntaan. Näin kuva pysyy paikallaan kennolla myös pitkän valotusajan aikana tai videokuvauksen aikana.

Nordic Semiconductor on julkistanut uuden nPM1304-tehonhallintapiirin, joka tuo pienten akkujen laitteisiin entistä tarkemman ja energiatehokkaamman virranhallinnan. Piiri on suunniteltu erityisesti tilaa ja virtaa säästäviin sovelluksiin, kuten älysormuksiin, kehon antureihin, urheilusuoritusmittareihin ja terveysseurantalaitteisiin.

UWB- eli ultra wideband -tekniikka ottaa ison harppauksen eteenpäin FiRa Core 3.0 -määrityksen myötä. Uusi versio mahdollistaa monitoimisynergian, jossa sama UWB-piiri voi hoitaa useita tehtäviä yhtäaikaisesti – kuten etäisyyden mittausta, kulmanmääritystä ja tietoliikennettä – eri käyttöskenaarioissa ja laitteissa. Lisäksi se tuo parannuksia turvalliseen yhteentoimivuuteen eri valmistajien ratkaisujen välillä.

Samsung on tuomassa markkinoille uuden sukupolven Z-NAND-flash-muistin, joka lupaa jopa kymmenkertaisen nopeuden verrattuna aiempiin huippuluokan NVMe SSD -levyihin. Uutuuden salaisuus on sen poikkeuksellisen matala latenssi: vain 12–20 mikrosekuntia satunnaislukutilanteissa, kun perinteiset SSD:t liikkuvat usein 70–100 mikrosekunnin tasolla.

Linuxin luoja Linus Torvalds on jälleen puhunut suunsa puhtaaksi kehittäjien sähköpostilistalla. Tällä kertaa kohun kohteeksi joutui RISC-V-arkkitehtuurin kehittäjä Palmer Dabbelt, jonka myöhään lähetetty päivityspaketti sai Torvaldsilta tylyn tuomion. ”Tämä on roskaa ja tuli liian myöhään”, alkoi Torvaldsin vastaus.

Tietoturvallisiin viestintä- ja terveysteknologioihin keskittyvä Bittium raportoi alkuvuodelta kasvua liikevaihdossa ja tilauskannassa. Yhtiö kertoi samalla laajentavansa toimintaansa Iso-Britanniaan perustamalla maahan tytäryhtiön.

Vaikka PCI Express 6.0 -standardin julkaisusta on kulunut jo yli kolme vuotta, sen saapuminen kuluttajamarkkinoille on edelleen hidasta ja epävarmaa. Standardin tarjoama huima 64 GT/s:n siirtonopeus on toistaiseksi jäänyt datakeskusten ja testilaboratorioiden iloksi, sillä kuluttajalaitteet — kuten SSD-asemat, emolevyt ja näytönohjaimet — eivät vielä hyödynnä PCIe 6.0:n täyttä potentiaalia.

Tuore kenttätutkimus sähköautojen akkujen kestävyydestä kyseenalaistaa väitteet, joiden mukaan dynaaminen, jopa sporttinen ajotyyli voisi pidentää akun elinkaarta. Akkujen diagnostiikkayhtiö AVILOOn laajan analyysin mukaan rauhallinen ja ennakoiva ajotyyli ei ainoastaan säästä energiaa – se myös hidastaa akun vanhenemista merkittävästi.

Tutkijat ovat löytäneet yksinkertaisen, mutta tehokkaan tavan parantaa vesipohjaisten akkujen käyttöikää jopa kymmenkertaiseksi lisäämällä niihin suolaa. Löytö voi mullistaa uusiutuvan energian varastoinnin turvallisesti ja kustannustehokkaasti.