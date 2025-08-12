Kyberturvayhtiö Picus Securityn tuore Blue Report 2025 -selvitys paljastaa hälyttäviä puutteita yritysten tietoturvassa. Yli 160 miljoonaan simuloituun hyökkäykseen perustuva tutkimus osoittaa, että 46 prosentissa testatuista ympäristöistä onnistuttiin murtamaan vähintään yksi salasanan hash-tunniste. Määrä on lähes kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna.
Erityisen huolestuttavaa on, että hyökkäykset varastetuilla tunnuksilla onnistuivat 98 prosentissa tapauksista. Tämä tekee Valid Accounts -tekniikasta (MITRE ATT&CK T1078) yhden luotettavimmista tavoista ohittaa suojaus huomaamatta. Picus varoittaa, että jo yksi vaarantunut tili voi avata hyökkääjälle tien sivuttaisliikkeeseen ja laajamittaiseen tietovarkauteen.
Raportti kertoo myös, että datavarkauden estäminen on romahtanut. Vain kolme prosenttia tiedonvuotoyrityksistä saatiin pysäytettyä – luku oli vielä viime vuonna yhdeksän prosenttia. Tämä kehitys on erityisen huono uutinen, sillä kiristysohjelmaryhmät ja infostealer-haittaohjelmat ovat lisänneet kaksoiskiristystaktiikoita, joissa tieto varastetaan ennen sen salaamista.
Ransomware pysyy yritysten suurena uhkana. BlackByte oli jälleen vaikeimmin estettävä kiristysohjelma, jonka torjuntateho jäi 26 prosenttiin. Myös BabLock (34 %) ja Maori (41 %) osoittautuivat hankaliksi pysäyttää. Monet näistä hyökkäyksistä hyödyntävät tiedonvuotoa ja kehittyneitä havaitsemisen kiertomenetelmiä.
Yritysten kokonaisestotehokkuus laski vuoden aikana 69 prosentista 62 prosenttiin. Lokitietojen keruu pysyi 54 prosentissa, mutta vain 14 prosenttia hyökkäyksistä johti hälytykseen. Tämä tarkoittaa, että valtaosa haitallisesta toiminnasta jää yhä huomaamatta – usein puutteellisten lokitietojen, virheellisten sääntöjen tai rikkinäisten integraatioiden vuoksi.
Picus kehottaa organisaatioita siirtymään ”assume breach” -ajatteluun: oletetaan, että hyökkääjä on jo sisällä, ja keskitytään nopeaan tunnistamiseen, etenemisen rajoittamiseen ja jatkuvaan suojausten testaamiseen. Tämä edellyttää erityisesti identiteetinhallinnan vahvistamista, käyttäytymiseen perustuvaa havaitsemista sekä datanvuotoa estävien kontrollien tehostamista.
Raportin voi lukea täällä.