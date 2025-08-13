Tietoturvayritys Check Point Research on löytänyt kuusi uutta haavoittuvuutta Microsoft Windowsista, joista yksi on ensimmäinen julkisesti tunnettu virhe Windowsin Rust-pohjaisessa kernel-komponentissa. Haavoittuvuudet voivat johtaa järjestelmäkaatumisiin, mielivaltaisen koodin suorittamiseen ja arkaluontoisten tietojen vuotamiseen.
Microsoft julkaisi korjaukset 12. elokuuta Patch Tuesday -päivitysten yhteydessä, ja käyttäjiä kehotetaan päivittämään järjestelmänsä välittömästi.
Yksi löydöksistä koskee Rust-pohjaista osaa Windowsin ytimessä. Vaikka Rust on suunniteltu parantamaan ohjelmistojen muistiturvallisuutta, tässä tapauksessa virhe voi kaataa koko järjestelmän ja pakottaa kovan uudelleenkäynnistyksen. Hyökkääjä voisi potentiaalisesti lamauttaa suuren määrän tietokoneita kerralla, mikä aiheuttaisi merkittäviä käyttökatkoja.
Haavoittuvuuksista kaksi – tunnisteilla CVE-2025-30388 ja CVE-2025-53766 – ovat erityisen vakavia, sillä ne mahdollistavat hyökkääjän suorittaa mitä tahansa koodia kohdejärjestelmässä. Hyökkäys voi käynnistyä esimerkiksi avaamalla haitallisesti muokattu tiedosto.
Kolme muuta löydöstä liittyy muistinkorruptioon ja tietovuotoon. Yksi niistä, CVE-2025-47984, voi vuotaa muistisisältöä verkon kautta, mikä altistaa arkaluontoisen tiedon luvattomalle käytölle ilman fyysistä pääsyä koneelle.
Windows-käyttäjien tulisi viipymättä asentaa päivitykset riskien minimoimiseksi.