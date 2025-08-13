Arrow Electronics on julkaissut maailman ensimmäisen kehityskortin, joka hyödyntää tuotantovalmiilla piirillä varustettua Altera Agilex 5 FPGA:ta. Uusi AXE5000 Starter Kit tarjoaa suunnittelijoille ja kehittäjille mahdollisuuden arvioida ja hyödyntää Agilex 5 -sarjan FPGA-piirien ominaisuuksia heti valmiina tuotteena.
Agilex 5 -sarja asettuu Alteran FPGA-portfoliossa keskitason ja monikäyttöisten ratkaisujen kategoriaan. Se yhdistää erinomaisen suorituskyvyn per watti, kompaktit pakettikoot ja korkean logiikkatiheyden (50 000–656 000 LE). Piirin erityispiirre on integroidut AI tensor -lohkot osana parannettua DSP-arkkitehtuuria, mikä mahdollistaa tehokkaan tekoäly- ja signaalinkäsittelyn ilman erillistä kiihdytinpiiriä. Toisen sukupolven Hyperflex FPGA-arkkitehtuuri nostaa suorituskyvyn uudelle tasolle.
AXE5000 Starter Kit tukee laajaa liitettävyysvalikoimaa CRUVI HS -liittimen ja Arduino MKR -padien kautta. Kehittäjät voivat liittää esimerkiksi kameroita, näyttöjä, muisteja, ADC/DAC-moduuleja ja sensoreita, mikä tekee alustasta joustavan niin prototypointiin kuin lopputuotteiden kehitykseen. Kortin avoin suunnittelumalli mahdollistaa myös laajat räätälöintimahdollisuudet.
Uutuus tuo Agilex 5:n tekoäly- ja DSP-suorituskyvyn ensimmäistä kertaa saataville tuotantokelpoisena kehitysalustana, mikä voi nopeuttaa uusien sulautettujen AI-ratkaisujen, teollisuusjärjestelmien ja viestintälaitteiden kehitystä merkittävästi.
