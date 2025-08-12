Samsung Electronics on esitellyt uuden Micro RGB -televisioteknologian, joka tuo mikroledi-pohjaiset näytöt askeleen lähemmäksi kuluttajien olohuoneita. Yhtiön mukaan kyseessä on maailman ensimmäinen suuri näyttö, jossa käytetään alle 100 mikrometrin kokoisia punaisia, vihreitä ja sinisiä mikro-ledejä taustavalona.
Mikroledinäyttöjä on ollut markkinoilla jo aiemminkin, mutta ne ovat olleet pääosin erittäin suuria, modulaarisia ja kalliita ratkaisuja, kuten Samsungin The Wall tai Sonyn CLEDIS-järjestelmä. Nämä on suunnattu lähinnä yrityskäyttöön, luksusasuntoihin ja näyttelytiloihin, ja hinnat ovat helposti nousseet satoihin tuhansiin euroihin. Micro RGB eroaa näistä siinä, että se on suunniteltu valmiiksi koottuna televisioksi, joka sopii perinteiseen kotikäyttöön – vaikka ensimmäiset mallit ovatkin edelleen massiivisia ja premium-hintaisia.
Ensimmäinen Micro RGB -malli on 115 tuumaa ja kuuluu ultra-premium-luokkaan. Samsungin oma Micro RGB -arkkitehtuuri mahdollistaa jokaisen värikomponentin tarkan yksilöohjauksen, mikä tuo poikkeuksellisen väritarkkuuden, korkean kontrastin ja entistä immersiivisemmän katselukokemuksen. Näyttö saavuttaa 100 % BT.2020-värikattavuuden, mikä on yksi laajimmista väriavaruuksista kuluttajalaitteissa.
Uutuus hyödyntää Micro RGB AI -moottoria, joka optimoi kuvan ja äänen reaaliajassa. Lisäksi Micro RGB Color Booster Pro parantaa automaattisesti haaleiden sävyjen värikylläisyyttä, ja Glare Free -teknologia vähentää heijastuksia kirkkaissa tiloissa.
Samsung lupaa myös pitkäikäistä ohjelmistotukea: laite saa 7 vuoden ilmaiset Tizen OS -päivitykset ja on suojattu Samsung Knox -tietoturvaratkaisulla.
Micro RGB -televisiot saapuvat ensin myyntiin Koreassa, myöhemmin Yhdysvalloissa, ja lopulta maailmanlaajuisesti eri kokoluokissa. Hinnasta ei vielä ole virallista tietoa, mutta ensimmäiset mallit suuntautuvat selvästi luksusmarkkinoille.