UWB- eli ultra wideband -tekniikka ottaa ison harppauksen eteenpäin FiRa Core 3.0 -määrityksen myötä. Uusi versio mahdollistaa monitoimisynergian, jossa sama UWB-piiri voi hoitaa useita tehtäviä yhtäaikaisesti – kuten etäisyyden mittausta, kulmanmääritystä ja tietoliikennettä – eri käyttöskenaarioissa ja laitteissa. Lisäksi se tuo parannuksia turvalliseen yhteentoimivuuteen eri valmistajien ratkaisujen välillä.
FiRa Core 3.0 -sertifiointi kattaa kolme osa-aluetta: fyysisen kerroksen (PHY), tiedonsiirron hallintakerroksen (MAC) ja laitteiden välisen yhteensopivuuden (IOP). Tämä takaa, että uudet UWB-piirit voivat toimia saumattomasti niin autoissa, älylukoissa, teollisuusautomaation järjestelmissä kuin kuluttajalaitteissa.
Esimerkkinä uudesta kehityssuunnasta on kiinalaisen Calterahin Dubhe-sarjan UWB-järjestelmäpiirit, jotka ovat maailman ensimmäiset IEEE 802.15.4ab -standardin mukaiset ja nyt myös FiRa Core 3.0 -sertifioidut. Piirit tukevat BLE-avusteista monen millisekunnin tilaa, jolla kantama voi ylittää 400 metriä ja signaalin tunkeutuminen paranee jopa 20 dB. Lisäksi niissä on sisäänrakennettu tutkaominaisuus, jota voi hyödyntää esimerkiksi auton potkutunnistimessa, matkustamon läsnäolotunnistuksessa ja tunkeilijahälytyksissä.
FiRa Core 3.0:n myötä markkinoille on odotettavissa lisää monikäyttöisiä UWB-piirejä, jotka pystyvät palvelemaan useita sovelluksia samassa laitteessa, vähentäen kustannuksia ja parantaen käyttäjäkokemusta.