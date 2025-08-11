Nordic Semiconductor on julkistanut uuden nPM1304-tehonhallintapiirin, joka tuo pienten akkujen laitteisiin entistä tarkemman ja energiatehokkaamman virranhallinnan. Piiri on suunniteltu erityisesti tilaa ja virtaa säästäviin sovelluksiin, kuten älysormuksiin, kehon antureihin, urheilusuoritusmittareihin ja terveysseurantalaitteisiin.

UWB- eli ultra wideband -tekniikka ottaa ison harppauksen eteenpäin FiRa Core 3.0 -määrityksen myötä. Uusi versio mahdollistaa monitoimisynergian, jossa sama UWB-piiri voi hoitaa useita tehtäviä yhtäaikaisesti – kuten etäisyyden mittausta, kulmanmääritystä ja tietoliikennettä – eri käyttöskenaarioissa ja laitteissa. Lisäksi se tuo parannuksia turvalliseen yhteentoimivuuteen eri valmistajien ratkaisujen välillä.

Samsung on tuomassa markkinoille uuden sukupolven Z-NAND-flash-muistin, joka lupaa jopa kymmenkertaisen nopeuden verrattuna aiempiin huippuluokan NVMe SSD -levyihin. Uutuuden salaisuus on sen poikkeuksellisen matala latenssi: vain 12–20 mikrosekuntia satunnaislukutilanteissa, kun perinteiset SSD:t liikkuvat usein 70–100 mikrosekunnin tasolla.

Linuxin luoja Linus Torvalds on jälleen puhunut suunsa puhtaaksi kehittäjien sähköpostilistalla. Tällä kertaa kohun kohteeksi joutui RISC-V-arkkitehtuurin kehittäjä Palmer Dabbelt, jonka myöhään lähetetty päivityspaketti sai Torvaldsilta tylyn tuomion. ”Tämä on roskaa ja tuli liian myöhään”, alkoi Torvaldsin vastaus.

Tietoturvallisiin viestintä- ja terveysteknologioihin keskittyvä Bittium raportoi alkuvuodelta kasvua liikevaihdossa ja tilauskannassa. Yhtiö kertoi samalla laajentavansa toimintaansa Iso-Britanniaan perustamalla maahan tytäryhtiön.

Vaikka PCI Express 6.0 -standardin julkaisusta on kulunut jo yli kolme vuotta, sen saapuminen kuluttajamarkkinoille on edelleen hidasta ja epävarmaa. Standardin tarjoama huima 64 GT/s:n siirtonopeus on toistaiseksi jäänyt datakeskusten ja testilaboratorioiden iloksi, sillä kuluttajalaitteet — kuten SSD-asemat, emolevyt ja näytönohjaimet — eivät vielä hyödynnä PCIe 6.0:n täyttä potentiaalia.

Tuore kenttätutkimus sähköautojen akkujen kestävyydestä kyseenalaistaa väitteet, joiden mukaan dynaaminen, jopa sporttinen ajotyyli voisi pidentää akun elinkaarta. Akkujen diagnostiikkayhtiö AVILOOn laajan analyysin mukaan rauhallinen ja ennakoiva ajotyyli ei ainoastaan säästä energiaa – se myös hidastaa akun vanhenemista merkittävästi.

Tutkijat ovat löytäneet yksinkertaisen, mutta tehokkaan tavan parantaa vesipohjaisten akkujen käyttöikää jopa kymmenkertaiseksi lisäämällä niihin suolaa. Löytö voi mullistaa uusiutuvan energian varastoinnin turvallisesti ja kustannustehokkaasti.

Generatiivisen tekoälyn vallankumous, joka tuo chatbotit asiakaspalveluun ja mahdollistaa älykaiuttimien kaltaiset laitteet, on vasta alkua. Sama teknologia, joka ymmärtää ihmisten puhetta, siirtyy nyt robotiikkaan, missä se auttaa kehittämään algoritmeja robottien liikkeiden ohjaamiseen ja politiikkojen toteuttamiseen tärkeiden tehtävien suorittamiseksi.

Nvidian tietoturvajohtaja David Reber tyrmää ehdotukset, joiden mukaan piirisarjoihin tulisi sisällyttää takaovia tai etäkäyttöisiä tappokytkimiä viranomaisten käyttöön. Yhtiön mukaan tällaiset ratkaisut olisivat vakava uhka koko digitaalisen infrastruktuurin turvallisuudelle.

Fujitsu on ilmoittanut käynnistäneensä kehitystyön kohti yli 10 000 fyysisen kubitin suprajohtavaa kvanttitietokonetta, jonka on määrä valmistua vuoteen 2030 mennessä. Laitteessa tullaan käyttämään yhtiön kehittämää STAR-arkkitehtuuria, joka mahdollistaa 250 loogisen kubitin virheenkorjatun kvanttilaskennan. Tämä on merkittävä askel kohti käytännön sovelluksia esimerkiksi materiaalitutkimuksessa, jossa kvanttilaskenta voi tarjota ratkaisuja perinteisten tietokoneiden ulottumattomissa oleviin ongelmiin.

JEDEC on julkaissut virallisesti LPDDR6-standardin, joka tuo merkittäviä parannuksia mobiililaitteiden ja tekoälysovellusten suorituskykyyn, energiatehokkuuteen ja turvallisuuteen. Uusi standardi, JESD209-6, määrittelee seuraavan sukupolven Low Power DDR -muistin, ja se on suunniteltu erityisesti vastaamaan kasvaviin vaatimuksiin muun muassa AI-laskennassa, älypuhelimissa ja autojen elektroniikassa.

Amazon Web Services eli AWS tarjoaa ensimmäistä kertaa asiakkailleen suoran pääsyn OpenAI:n kielimalleihin. Käyttöön tulevat mallit ovat niin sanottuja "open weight" -malleja, eli avoimin painoin julkaistuja neuroverkkoja. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat tarkastella, hallita ja jopa mukauttaa mallien sisäisiä parametreja eli painotuksia.

New Jersey Institute of Technologyin (NJIT) tutkijat ovat onnistuneet löytämään uusia, litiumille vaihtoehtoisia materiaaleja tekoälyn avulla. Löytö voi johtaa uusiin, tehokkaampiin ja kestävämpiin akkuteknologioihin, joissa käytetään runsaampia alkuaineita, kuten magnesiumia, kalsiumia, alumiinia ja sinkkiä.

AT&T, Ericsson ja Fujitsun tytäryhtiö 1Finity ovat saavuttaneet merkittävän edistysaskeleen avoimien mobiiliverkkojen kehityksessä. Yhtiöt suorittivat ensimmäisen Open RAN -puhelun, jossa käytettiin kolmannen osapuolen radioita, AT&T:n laboratorioissa Yhdysvalloissa.

Sulautettujen tietokoneiden ja IoT-teknologian saksalainen kärkinimi Kontron jatkaa hurjaa kasvuvauhtiaan. Yhtiö julkisti tänään vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksensa, joka sisälsi useita uusia ennätyksiä.

Ansys 2025 R2 -julkaisu tuo tekoälyn keskiöön suunnittelu- ja simulointityössä. Uusien työkalujen ja automaatiotoimintojen avulla yritykset voivat nopeuttaa tuotekehitystä, vähentää virheitä ja hyödyntää dataa entistä tehokkaammin.

Amerikkalainen Efficient Computer on julkaissut uudenlaisen mikro-ohjaimen, joka yhtiön mukaan saavuttaa jopa 100-kertaisen energiatehokkuuden verrattuna perinteisiin sulautettuihin prosessoreihin. Electron E1 -niminen suoritin pohjautuu täysin uudelle arkkitehtuurille, jonka tavoitteena on murtaa nykyisten laitteiden tehonkulutuksen rajoitteet erityisesti reunalaskennan ja IoT:n sovelluksissa.

Uusi lähetinteknologia haastaa perinteisen QAM-moduloinnin tarjoamalla huomattavasti parempaa energiatehokkuutta ja vähemmän virheitä. Tuloksena voi olla jopa 4,5-kertainen parannus symbolivirheissä.