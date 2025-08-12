Trump teki Intelin pääjohtajalle trumpit

Vain päiviä sen jälkeen, kun Donald Trump oli vaatinut Intelin pääjohtajan Lip-Bu Tanin (kuvassa) eroa, hän ylistääkin nyt Intelin toimitusjohtajaa, uutistoimisto Reuters kirjoittaa. Tapaamisen jälkeen eilen maanantaina Trump hehkutti, että Lip-Bu Tanin menestys ja ura ovat ”upea tarina”.

Reuters paljasti jo huhtikuussa, että Lip-Bu Tan oli itse – sekä rahastojen kautta, joita hän johti – sijoittanut vähintään 200 miljoonaa dollaria satoihin kiinalaisiin yrityksiin. Osa niistä oli väitetysti yhteydessä armeijaan. Sijoitukset tehtiin vuosien 2012 ja joulukuun 2024 välillä, ennen kuin hänestä tuli Intelin toimitusjohtaja, mutta osin aikana, jolloin hän istui yhtiön hallituksessa.

Lisäksi EDA-yhtiö Cadence, jonka toimitusjohtajana Tan toimi aiemmin, on hänen aikanaan myöntänyt myyneensä työkaluja ja tarjonnut tukea asiakkaille, joilla on yhteyksiä Kiinan armeijaan. Cadence on suostunut maksamaan 140 miljoonaa dollaria sakkoja.

Nämä tiedot saivat Trumpin vaatimaan hänen eroaan 7. elokuuta. Myöhemmin samana päivänä Intel julkaisi kaikille työntekijöille suunnatun kirjeen, jossa Lip-Bu Tan kertoi, että Yhdysvallat on ollut hänen kotinsa yli 40 vuotta ja että osa mediassa esitetyistä tiedoista oli virheellisiä. Hän jatkoi kirjoitustaan kertomalla, että hänellä on hallituksen luottamus ja että Intel on yhteydessä Trumpin hallintoon.

Tämä näytti tuottavan tulosta. Eilisen tapaamisen jälkeen Trump ylisti häntä Truth Socialissa eli omalla sosiaalisen median alustallaan.

- Tapasin Intelin herra Lip-Bu Tanin yhdessä kauppaministeri Howard Lutnickin ja valtiovarainministeri Scott Bessentin kanssa. Tapaaminen oli erittäin mielenkiintoinen. Hänen menestyksensä ja uransa ovat upea tarina. Herra Tan ja hallitukseni jäsenet tulevat viettämään aikaa yhdessä ja antamaan minulle ehdotuksia ensi viikolla. Kiitos huomiostanne tässä asiassa, Trump kertoi trumpmaiseen tyyliinsä.

Lip-Bu Tan on syntynyt Malesiassa ja kasvanut Singaporessa ennen muuttoaan Yhdysvaltoihin, jossa hän suoritti maisterintutkinnon MIT:ssä.

Lähde: Elektroniktidningen