Murata on tuonut markkinoille maailman ensimmäisen XBAR-teknologiaan perustuvan korkeiden taajuuksie suodattimen, joka parantaa merkittävästi 5G-, Wi-Fi 7- ja tulevaisuuden 6G-verkkojen suorituskykyä. Se perustuu XBAR-tekniikkaan.
XBAR-suodatin yhdistää Muratan oman pintaa pitkin eteneviin akustisiin aaltoihin (SAW) perustuvan osaamisen Resonant Inc.:n kehittämään tilavuusaaltoja hyödyntävään rakenteeseen. Tämä mahdollistaa signaalien tarkan erottelun, pienet häviöt ja korkean vaimennuksen, mikä poistaa tehokkaasti häiriöt myös yli 3 gigahertsin taajuuksilla.
Lopputulos on “kirkkaampi” signaali eli puhtaampi ja häiriöttömämpi yhteyttä. Tämä on erityisen tärkeää uusille langattomille standardeille, kuten Wi-Fi 6E ja Wi-Fi 7, jotka vaativat laajaa kaistanleveyttä ja tarkkaa taajuussuodatusta.
Muratan uusi suodatin toimii 5150–7125 MHz:n alueella, tyypillisellä 2,2 dB:n läpäisynvaimennuksella. Häiriöiden torjunta on huipputasoa: esimerkiksi 3,3–4,8 GHz:n alueella vaimennus on 28 dB, mikä heikentää ei-toivottuja signaaleja yli 600-kertaisesti.
Ratkaisu on suunnattu erityisesti älypuhelimiin, kannettaviin tietokoneisiin, puettaviin laitteisiin ja verkkolaitteisiin. Murata uskoo teknologian skaalautuvan tulevaisuudessa myös yli 10 GHz:n taajuusalueille, mikä avaa tien entistä nopeammille ja luotettavammille langattomille yhteyksille.